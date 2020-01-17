Коломойский подал три сотни исков против ПриватБанка

Компании, связанные с олигархом Игорем Коломойским, за декабрь и начало января подали против ПриватБанка почти три сотни судебных исков.

Об этом, со ссылкой на данные реестра судебных решений, сообщил "НВ. Бизнес". Юристы банка подтвердили эту информацию. Все претензии можно разделить на несколько групп.

Группа 1 – "трансформационные" иски

Таких исков насчитывается 220 штук. Они были поданы в Хозсуда Киева компаниями, которые связаны с бывшими владельцами банка. Эти компании накануне национализации банка стали его заемщиками в результате трансформации/реструктуризации его корпоративного кредитного портфеля на 127 млрд грн.

"Сейчас с учетом процентов, подтвержденная аудиторами, сумма долга составляет 213 млрд грн. Тогда эти компании получив займы в ПриватБанке под 10,5% годовым на основании договоров поручительства погасили долги предыдущих заемщиков, предоставив менее качественное залоговое имущество. Все связанные с бывшими собственниками лица должны банку порядка 240 млрд грн", – говорится в публикации.

Теперь эти 36 трансформационных компаний требуют признать недействительными договоры поручительства и кредитные соглашения.

Группа 2 – иски миноритарных акционеров

Таких исков насчитывается 45 штук. Среди этих акционеров бывший топ-менеджмент ПриватБанка — экс-глава правления Александр Дубилет (отец министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета, который ранее также работал в "Привате" IT-директором).. До национализации банка Дубилет был миноритарным акционером – ему принадлежало 2,7249% акций. Аналогичные иски подали и другие бывшие руководители ПриватБанка, которые также владели небольшими пакетами акций банка.

"Они оспаривают в том числе процедуру bail-in — принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации Приватбанка. Как объяснили юристы ПриватБанка, эта группа исков была подана, так как 21 декабря заканчивался срок исковой давности (3 года), когда они могли бы это сделать", – сказано в материале.

Группа 3 – иски против руководства банка

Таких исков 20 штук. "Профсоюз, созданный Максимом Шевченко, отвечающим в ПриватБанке за возвращение долгов, начал подавать иски в суды в Днепре, пытаясь скомпрометировать председателя правления ПриватБанка Петра Крумханзла и нынешний набсовет банка во главе с Шерон Иски. Действия этого профсоюза информационно поддерживаются приближенным к Коломойскому нардепом Александром Дубинским", – сказано в публикации.

В материале говорится, что, вероятно, юристы Коломойского стараются развалить в суде дело, чтобы не допустить процесс до этапа, когда бывших владельцев могут заставить давать показания в Высоком суде Лондона. "Дача ложных показаний в этом суде может закончится для него и его партнера Боголюбова криминальным преследованием и конфискацией имущества. Кроме того, олигарх не очень хочет покидать пределы Украины, у которой нет договора об экстрадиции с США, где на него заведено уголовное дело", – сказано в публикации.

Суды с ПриватБанком

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