Коломойский устроил новую подлость "ПриватБанку": что случилось

Никопольский завод ферросплавов, принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, на аукционе купил право аренды парковки возле главного офиса ПриватБанка в Днепре сроком на один год.

Речь идет о стоянке на 144 автомобиля. Об этом сообщается в системе ProZorro, передает "Экономическая правда". Стартовая цена составила 86 400 гривен, завод выиграл торги с суммой 1,005 млн грн.

Цена, которую предложило предприятие олигарха, с небольшим запасом превысила максимальную ставку ПриватБанка – 1 млн грн. Также парковку в аренду хотели взять профсоюз сотрудников главного офиса Приватбанка (их ставка – 251 тыс. грн), ФЛП Роман Овчаров (240 тыс. грн) и связанный с Коломойским завод "Днепроазот" (1,003 млн грн).

Коломойский арендовал стоянку перед "Приватом"

Как сообщал OBOZREVATEL:

В декабре 2016 года ПриватБанк, ранее принадлежавший Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, перешел в государственную собственность.

В 2018 году международное детективное агентство Kroll обнаружило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 миллиардов долларов.

Сейчас суды разных инстанций рассматривают сотни производств, связанных с "Приватом". В частности, в декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Суд уже вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение было обжаловано.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что никто из его новой команды или в правительстве не будет возвращать банки бывшим собственникам.

Осенью 2019 года Кабинет министров вместе с МВФ начал разрабатывать новый меморандум о сотрудничестве. Как заявила министр финансов Оксана Маркарова, "любые обратные движения с ПриватБанком не соответствуют стратегическим планам".

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