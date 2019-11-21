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21 ноября • обновлено в 15:28
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Коломойский устроил новую подлость "ПриватБанку": что случилось

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Никопольский завод ферросплавов, принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, на аукционе купил право аренды парковки возле главного офиса ПриватБанка в Днепре сроком на один год.

Речь идет о стоянке на 144 автомобиля. Об этом сообщается в системе ProZorro, передает "Экономическая правда". Стартовая цена составила 86 400 гривен, завод выиграл торги с суммой 1,005 млн грн.

Цена, которую предложило предприятие олигарха, с небольшим запасом превысила максимальную ставку ПриватБанка – 1 млн грн. Также парковку в аренду хотели взять профсоюз сотрудников главного офиса Приватбанка (их ставка – 251 тыс. грн), ФЛП Роман Овчаров (240 тыс. грн) и связанный с Коломойским завод "Днепроазот" (1,003 млн грн).

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Национализация ПриватБанка
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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