Китай ввел жесткие санкции против США

Китай ввел санкции против США и приостановил рассмотрение запросов на заход американских кораблей в Гонконг.

Санкции введены в отношении американской правозащитной организации Human Rigths Watch. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает "РИА Новости". Также штрафы введены против других неправительственных организаций – National Democratic Institute и Freedom House.

В Китае утверждают, что их действия – это ответ на два закона, которые подписал президент США Дональд Трамп. Согласно им, США каждый год будут пересматривать торговые отношения с Гонконгом, а также санкции против тех, кто, по мнению Вашингтона, нарушает там права человека. Также эти законы запрещают поставку в Гонконг определенной полицейской экипировки.

"Недавно США приняли закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", игнорируя протест Китая. Это стало серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР, Пекин в этом отношении выразил свой решительный протест. В ответ на это Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House", – заявила дипломат.

Китай ударил санкциям по США

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