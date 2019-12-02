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2 декабря • обновлено в 11:13
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Китай ввел жесткие санкции против США

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Китай ввел санкции против США и приостановил рассмотрение запросов на заход американских кораблей в Гонконг.

Санкции введены в отношении американской правозащитной организации Human Rigths Watch. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает "РИА Новости". Также штрафы введены против других неправительственных организаций – National Democratic Institute и Freedom House.

В Китае утверждают, что их действия – это ответ на два закона, которые подписал президент США Дональд Трамп. Согласно им, США каждый год будут пересматривать торговые отношения с Гонконгом, а также санкции против тех, кто, по мнению Вашингтона, нарушает там права человека. Также эти законы запрещают поставку в Гонконг определенной полицейской экипировки.

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"Недавно США приняли закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", игнорируя протест Китая. Это стало серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР, Пекин в этом отношении выразил свой решительный протест. В ответ на это Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House", – заявила дипломат.

Китай ударил санкциям по США

Китай ударил санкциям по США

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Торговые войны
Место
Китай
Тег
санкции
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асп асп
асп асп
Китайцы КРАСАВЧИКИ! Не первый раз гоняют СиШеА как паршивую собаку.
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0
0
Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
А кто-нибудь читает коменты под статьями Обозревателя? В них ведь нет никакого смысла! Просто лапти плюются и все, как правило даже через губу не в состоянии переплюнуть! Украинцы даже и не реагируют, а те - отрабатывают ЗП и все! Зачем это все нам читать?
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2
5
Хо Хол
Хо Хол
Григорьевич Анатолий, так не читай, тyпицa)))
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5
2
Wick John
Wick John
Григорьевич Анатолий, нерабы не реагируют т.к кураторы перестали им платить
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2
Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Китай и раися братья навеки
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1
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