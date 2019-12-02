Китай ввел жесткие санкции против США

Китай ввел санкции против США и приостановил рассмотрение запросов на заход американских кораблей в Гонконг.
Санкции введены в отношении американской правозащитной организации Human Rigths Watch. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает "РИА Новости". Также штрафы введены против других неправительственных организаций – National Democratic Institute и Freedom House.
В Китае утверждают, что их действия – это ответ на два закона, которые подписал президент США Дональд Трамп. Согласно им, США каждый год будут пересматривать торговые отношения с Гонконгом, а также санкции против тех, кто, по мнению Вашингтона, нарушает там права человека. Также эти законы запрещают поставку в Гонконг определенной полицейской экипировки.
"Недавно США приняли закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", игнорируя протест Китая. Это стало серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР, Пекин в этом отношении выразил свой решительный протест. В ответ на это Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House", – заявила дипломат.
Китай ударил санкциям по США
Как сообщал OBOZREVATEL:
Протесты в Гонконге вспыхнули еще летом из-за проекта закона, который позволит экстрадировать людей по запросу властей Китая.
12 августа власти КНР стянули вооруженные силы к Гонконгу.
В конце августа текущего года там произошли столкновения между силовиками и протестующими, спецназовцы применяли слезоточивый газ и дубинки, а митингующие бросали в них камни и бутылки.
В средине сентября полиция Гонконга применила против участников очередной волны протестов водометы.
В октябре на кровопролитном протесте заметили украинский флаг.
В Гонконге в ночь на 18 ноября вспыхнули ожесточенные бои возле здания Политехнического университета, где забаррикадировались около двухсот протестующих студентов.
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