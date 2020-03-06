Киеву могут отключить газ: названа причина

В компании "Оператор ГТС Украины" предупредили, что Киев может оказаться без газоснабжения.

Причина в том, что "Киевгаз" уже больше двух месяцев не подписывает договор на транспортировку газа. "В соответствии с Кодексом ГТС "Оператор ГТС" должен прекратить транспортировку газа к сетям "Киевгаза", что в результате приведет к остановке газоснабжения для всех потребителей в столице", – говорится в сообщении на сайте ОГТСУ.

Ранее Антимонопольный комитет Украины открыл дело против "Нафтогаза" – регулятора подозревают в монопольном завышении цен на газ для населения.

Газ в Киеве

В компании отметили, что проект договора транспортировки природного газа был отправлен для подписания "Киевгазу" еще в декабре 2019 года. "Однако в ответ ОГТСУ получил отредактированный вариант соглашения вместе с протоколом разногласий, которые в корне меняют типовой договор и тем самым создают дискриминационные условия по отношению к другим участникам рынка", – сказали в Операторе.

Там говорят, что на сегодня "Киевгаз" – единственный среди всех 44 операторов газораспределительных сетей в Украине, который не заключил договор на транспортировку газа.

Чтобы в Киеве не произошло отключение газа, ОГТСУ потребовал от НКРЭКУ проверить, как "Киевгаз" соблюдает лицензионные условия своей работы. "А именно – о наличии у этого оператора ГРМ действующего договора с ОГТСУ на транспортировку газа в соответствии с типовым договором", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Алексей Оржель заподозрил, что "Нафтогаз" искусственно завышал цены на газ для населения в конце 2019 года.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов за незаконно завышенные платежки, которые получали бытовые потребители.

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