Киев может на год остаться без одного из аэропортов

В ближайшие несколько лет аэропорт "Киев" (Жуляны) планирует провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

Возможно, аэропорт придется закрыть на 1 год. Об этом сообщила руководитель пресс-службы аэропорта Галина Богданенко, сообщает "Фокус".

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"В ближайшие 2 года потребуется серьезная реконструкция полосы. Поднимают вопрос о том, чтобы не только серьезно реконструировать полосу, но и удлинить ее", - отмечает Богданенко. Такое решение обусловлено тем, что некоторые авиакомпании планируют включить в авиапарк новые судна.

"Руководство аэропорта ведет переговоры, подало заявку (на выделение земли, - ред.) городским властям, поскольку земля принадлежит городу", - сообщила Богданенко. Она отметила, что профинансирует проект город или же будет привлечен частный инвестор. "Такие объекты, как правило, строит город. Есть предложение сделать это за счет частного инвестора на тендерной основе", - отметила глава пресс-службы аэропорта.

Ориентировочный период окупаемости проекта реконструкции составит 20 лет. Стоимость проекта пока не называется. "Аэропорт в этом случае придется закрывать на год. Если это будет частичная реконструкция - на 1-2 месяца", - добавила Богданенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 июня в аэропортах "Киев" и "Борисполь" из-за сложных погодных условий произошли чрезвычайные ситуации с пассажирскими самолетами. Самолет авиакомпании Bravo, рейс Анталия-Киев, при приземлении в "Жулянах" выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, самолет Boeing 767-300ER рейсом PS777 Киев-Тель-Авив, вылетевший из Международного аэропорта "Борисполь" вынужден был вернуться из-за сбоя в работе двигателя.

"Взлет проходил в сложных погодных условиях, на финальном этапе набора высоты параметры двигателя имели тенденцию к превышению эксплуатационных лимитов. Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель и вернуться в аэропорт вылета, сообщив диспетчерам о внеплановой посадке", - сказано в сообщении МАУ.