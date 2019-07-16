Репутация дороже: Казахстан отказался от "Газпрома" из-за Украины

В Казахстане подразделение ArcelorMittal разорвало контракт с "Газпром нефтью" из-за санкций Украины и Евросоюза.

В компании "АрселорМиттал Темиртау" посчитали, что сотрудничество с местным дистрибутором "Газпромнефти" – частной компанией "Ник-Ойл" – может навредить репутации ее гендиректора Парамжита Калона, который также возглавляет украинскую "АМТ Кривой Рог", передает "Коммерсант".

"Решение принято из-за санкций Украины и ЕС против компании "Газпром нефть", чтобы не подвергать репутационному риску гендиректора "АМТ Темиртау" и АМТ", – сказано в письме, адресованном в "Ник-Ойл".

"Газпром" Getty

"Ник-Ойл" в течение восьми лет поставляла "АрселорМиттал Темиртау" и ее дочерним компаниям смазочные материалы и охлаждающие жидкости, объем поставок – около 1 тыс. тонн в год.

По словам источников "Коммерсанта" в ArcelorMittal, указание о прекращении контракта с "Ник-Ойл" было получено после проведения ревизии контрактов на предмет санкций на уровне "АрселорМиттал СНГ", в которую входят "АМТ Темиртау" и расположенный в Украине "АрселорМиттал Кривой Рог".

Все обязательства по оплате за уже полученные товары в "АМТ Темиртау" обещают выполнить.

"Газпром нефть" под секторальными санкциями США и ЕС находится с сентября 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд Англии обязал "Газпром" отдать долг Украине в размере $145 млн.

Отметим, что 7 июня украинские политики и лидеры партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук прибыли в Санкт-Петербург. На встрече с главой "Газпрома" они обсудили 25% скидки на поставки газа в обмен на уступки по условиям транзита голубого топлива через Украину.

В ответ на это появилась жесткая реакция "Нафтогаза".

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