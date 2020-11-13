Раскрыто масштаб убытков сферы культуры из-за карантина выходного дня

Карантин выходного дня в Украине лишит бизнес в сферах культуры, креативных индустрий, туризма около 50% прибыли.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на владу" заявил министр культуры Александр Ткаченко. Программа транслировалась в четверг, 12 ноября, на странице ТСН в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Министр принял участие в шоу с помощью онлайн-включения.

"Карантин выходного дня ударит очень сильно по тем индустриям, которыми занимается наше министерство – культура", – сказал он.

Ткаченко пояснил, что в последнее время эти сферы стали получать значительную часть прибыли именно в выходные. Раньше такого не наблюдалось.

Глава министерства культуры связал это с пандемией коронавируса и "самоограничением" украинцев, которые изменили свои привычки из-за карантина.

По его словам, из-за этого введение локдауна выходного дня принесет большие экономические потери, а от государства потребуется компенсация "в очень больших масштабах".

Министр также утверждает, что в кинотеатрах, музеях и других подобных заведениях, если там установлена хорошая вентиляция, наблюдается очень низкий уровень заражаемости коронавирусом.

Ткаченко сказал, что обсуждал тему нового подхода к карантину и экономических последствий с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Последний планирует встретиться с представителями сфер культуры и креативных индустрий.

Напомним, ранее на заседании правительства министр МВД Арсен Аваков, министр культуры Александр Ткаченко и вице-премьер-министр Михаил Федоров высказались против карантина выходного дня.

Как писал OBOZREVATEL, введение нового локдауна в Украине не исключается в Верховной Раде, заявил Михаил Радуцкий.