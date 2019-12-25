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25 декабря • обновлено в 19:47
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/ Рынки и компании

"Капля в море": в Кремле съязвили о газовом долге в $3 млрд перед Украиной

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Вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату "Газпромом" $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

Такое мнение он озвучил в интервью пропагандистскому каналу "Россия 24", пишет "Газета.ru". По словам чиновника страны-агрессора, на газовых переговорах с украинскими партнерами в Минске якобы был достигнут максимально возможный интерес, который удовлетворяет и Россию, и Украину.

Дмитрий Козак

Дмитрий Козак

"Однозначно можно сказать, что те $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, – это капля в море по сравнению с теми претензиями и потенциальными рисками, которые могли быть и для России, и для Украины", – сказал Козак, акцентировав внимание на том, что эти суммы могли быть значительно больше.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров договорился заключить с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Он будет действовать пять лет с возможностью продления еще на 10 лет.

  • Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

  • По словам исполнительного директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, контракт с Россией о транзите газа через территорию Украины может быть подписан уже 27 декабря.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Стокгольмское решение по газу Рынок газа
Место
Россия
Тег
Газпром
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Так нехай накапає козак кремлядський.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Было бы неплохо, если после заключения контракта вы все таки впаяете Газпрому иск на 12 ярдов. Терять вы ничего не теряете, зато есть шанс что Козак снова накапает вам этих капелек. Чего мелочиться-то?
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Всего то 200 млрд рублей. Капля в море.
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