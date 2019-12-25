"Капля в море": в Кремле съязвили о газовом долге в $3 млрд перед Украиной

Вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату "Газпромом" $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

Такое мнение он озвучил в интервью пропагандистскому каналу "Россия 24", пишет "Газета.ru". По словам чиновника страны-агрессора, на газовых переговорах с украинскими партнерами в Минске якобы был достигнут максимально возможный интерес, который удовлетворяет и Россию, и Украину.

Дмитрий Козак

"Однозначно можно сказать, что те $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, – это капля в море по сравнению с теми претензиями и потенциальными рисками, которые могли быть и для России, и для Украины", – сказал Козак, акцентировав внимание на том, что эти суммы могли быть значительно больше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров договорился заключить с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Он будет действовать пять лет с возможностью продления еще на 10 лет.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

По словам исполнительного директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, контракт с Россией о транзите газа через территорию Украины может быть подписан уже 27 декабря.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!