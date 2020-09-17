Как украинские супермаркеты обманывают покупателей: "слуга народа" раскрыл схемы

Украинские супермаркеты очень часто устраивают акции с фейковых скидками, манипулируют с весом упаковок, а цены на один и тот же товар в разных магазинах могут отличаться в 2,5 раза.

Об этом заявил народный депутат Марьян Заблоцкий (фракция "Слуга народа") в ролике на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, уже никого не удивляет разница в ценах между "дорогими" и "дешевыми" супермаркетами. На одни и те же продукты, как показал мониторинг, она может достигать 25%.

"Супермаркеты не слишком честно себя ведут с ценами. Например, когда мы брали одну и ту же пачку кофе, то в одном супермаркете на нее цена была 39 грн, а в другом 105 грн. Согласитесь, вряд ли справедливой может быть наценка в 2,5 раза в одну и ту же вещь? ... Наценка в 2,5 раза в надежде, что потребитель не распознает справедливую цену, уже больше похожа на мошенничество", – сказал нардеп.

Причем высокие наценки в условиях Украины не приводят к тому, что "дорогой" супермаркет теряет покупателей.

"Очень много супермаркетов за счет того, что они продают большой асортимет товаров, часто запутывают потребителей. Причем, порой делают это сознательно. Например, вас привлекают акцией на какой-нибудь классный товар. В то же время в разы поднимают цены на другой. И надеются, что, снижая одни цены, они сделают сверхприбыли на другом товаре", – пояснил Заблоцкий.

Он добавил, что одним из элементов манипуляций и запутывания покупателей является продажа товаров, расфасованных не по 1 кг, а в упаковки по 700-900 граммов.

Также цены могут существенно меняться даже в одном супермаркете в течение дня.

Почему супермаркеты дают дешевые цены

Заблоцкий добавил, что супермаркеты как модель ведения бизнеса имеют очень большую рыночную силу. А потому могут торговаться с крупнейшими поставщиками и "выбивать" из них товары гораздо дешевле.

"Некоторые крупные производители пива продают некоторым крупным торговым сетям пиво "в ноль"(почти без прибыли). Но это не значит, что выгода доходит до потребителя. Супермаркеты, пользуясь своей силой, заставляют поставщиков очень сильно сбрасывать цены, платить за выкладки на полках. И еще, что очень больно для экономики, – супермаркеты рассчитываются с поставщиками через 180 дней", – заявил Заблоцкий.

По его мнению, это не имеет никаких рыночных оснований и объясняется монопольным положением супермаркетов.

"Они пользуются оборотными средствами производителей, а это совсем не эффективно. Мы оказались в ситуации, когда монополия крупных супермаркетов не дает маленьким производителям возможности выйти на рынок. А из крупных производителей забирается почти вся торговая наценка в пользу супермаркетов," – заявил Заблоцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на рассмотрении Кабмина находится постановление о повышении минимальных цен на алкоголь. В частности, бутылка водки может подорожать с 89,4 до 98,92 грн, а вино – с 42 до 46 грн.

Дешевизна продуктов питания в СССР на самом деле преувеличена. На среднюю зарплату человек, работающий в современной Украине, может купить почти на треть больше еды, чем житель Союза в 1985 году.