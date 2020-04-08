Кабмин ввел новые правила: как украинцы будут платить за коммуналку и сколько возместят из бюджета

В Украине на время карантина ввели особые правила уплаты коммунальных услуг. Обещали компенсировать часть расходов, но в результате изменили программу субсидий.

Подробнее о том, как и для кого поменяли правила – читайте в материале OBOZREVATEL.

Коммуналку компенсируют на время карантина всем, кто пострадал?

Нет, только тем, кто уже оформил субсидию. Премьер-министр Денис Шмыгаль еще несколько недель назад обещал украинцам компенсировать часть коммуналки на время карантина. "Прошу рассчитать процент возмещения, сумму которая необходима, по необходимости категории граждан или сказать, что это должно быть для всех без исключения. На очередной Кабмин вынести предложения", – заявил на заседании Кабмина Шмыгаль.

В результате вместо обещанной компенсации приняли решение расширить программу субсидий. Что означает это расширение? По факту Кабмин просто увеличил норму потребления. То есть субсидия будет компенсировать "лишнее".

По факту это означает, что если вы раньше не получали субсидию и не стали за ней обращаться недавно, то и в карантин рассчитывать на поддержку на оплату коммуналки ожидать не стоит.

И как расширят программу субсидий?

На 50% Кабмин увеличил нормативы для пользования услугами (то есть то, что покрывает субсидия) на:

оплату водоснабжения;

поставку горячей воды;

газоснабжения;

электроэнергии.

К примеру, если раньше на одного человека субсидия покрывала 1,6 кубометров горячей воды, то по новым нормам на время карантина – 2,4 куба. Важно отметить, что это касается только тех, кто пользуется субсидиями, скидки на жилищно-коммунальные услуги это новшество не касается.

А что делать, если потерял работу во время карантина?

В таком случае Кабмин предлагает оформить субсидию без учета прошлой зарплаты, а из расчета компенсации от Соцстраха. То есть обязательно нужно обратиться в Центр занятости и зарегистрироваться в качестве безработного.

Только после этого, если у других членов семьи нет существенного дохода, можно рассчитывать на частичную компенсацию коммунальных услуг в виде субсидии.

Как уже ранее писал OBOZREVATEL, чтобы получать пособие по безработице, важно уволиться по согласию сторон, а не по собственному желанию. "Пособие по безработице лицам, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, назначается в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи, и ее выплата начинается с 91-го календарного дня", – говорится в законе о социальном страховании.

Итак, максимальная выплата:

50% зарплаты – стаж до 2 лет;

55% зарплаты – стаж от 2 до 6 лет;

60% зарплаты – стаж от 6 до 10 лет;

70% зарплаты – стаж от 10 лет.

Первые три месяца работнику платят полную выплату, следующие три месяца – 80%, затем – 70%. При этом получать деньги можно в течение 9 месяцев. Стоит отметить, что фактически это не помощь от государства – это страховка, которую платят все работающие. С заработной платы ежемесячно 22% распределяют в три фонда, один из которых – фонд по безработице.

Почему не выплачивают помощь всем?

Денег нет. Бюджет Украины уже не выполняется. Неофициально OBOZREVATEL рассказывают: денег критически не хватает, поэтому рассчитывать на значительную поддержку не приходится. Более того, с 1 апреля президент Владимир Зеленский уже анонсировал выдачу пенсионерам по 1 тыс. грн (тем, кто получает до 5 тыс. грн), а на это понадобится около 9,8 млрд грн.

С другой стороны, есть еще одна проблема – уровень платежей за коммуналку снижается. Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги в Киеве на 27 марта не достигает 80%. По сравнению с февралем киевляне заплатили на 15-20% меньше. Это рекордно низкий показатель за много лет.

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