Кабмин уволил скандальных членов набсоветов госбанков: кто попал в список

Правительство прекратило полномочия шести членов наблюдательных советов государственных банков, которые ранее были забракованы НБУ.

О этом сообщили в прес-службе Министерства финансов. В частности, речь идет о членах набсовета Ощадбанка: Шевки Аджунере (глава набсовета), Алексее Гринченко, Даниэле Билаке, Дмитрие Власове, Алексее Резникове, а также Пауле Торстене – члене наблюдательного совета Укрэксимбанка.

"Решение принято в соответствии с требованиями Закона Украины "О банках и банковской деятельности" на основании несогласования вышеупомянутых членов наблюдательного совета государственных банков Нацбанком Украины", – сказали в Минфине.

Как сообщал OBOZREVATEL, наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка возглавил Торстен Пауль, которого называют доверенным лицом бизнесмена Сергея Курченко и экс-премьера Николая Азарова.

Наблюдательный совет государственного Ощадбанка продлил контракт председателю правления Андрею Пышному еще на 5 лет без проведения конкурса на должность. На это пожаловались в НБУ.

15 августа ЕБРР, МВФ поддержали решение Нацбанка уволить пять членов Наблюдательного совета "Ощадбанка". Главная причина – назначение экс-члена "Фронта змин" (партия переименована в "Народный фронт") и друга Арсения Яценюка Андрея Пышного на должность председателя правления без конкурса.

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