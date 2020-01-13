В Украине отменят 40% отчетов для бизнеса: что не нужно будет подавать уже в 2020-м году

Кабинет министров собрался упразднить около 40% форм, которые украинские предприятия обязаны заполнять и отправлять в Госстат.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook. По его словам, государство не должно требовать информацию, которая и так у него есть, а также должно не собирать данные, которые не используется для принятия управленческих решений ("собираем том, что всегда собирали").

"По этим критериям мы видим, что сможем отменить 43 формы (всего их 110). При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат", – сообщил Дубилет.

Какие формы планируют отменить в 2020 году:

- Отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп)

- Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт)

- Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);

- Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП)

- Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);

- Отчет по труду (1-ПВ);

- Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО)

- Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);

- Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б)

- Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг)

- Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены)

- Отчет о деятельности учреждения высшего образования (2-3нк).

Кабмин упростит условия для предприятий

Как сообщал OBOZREVATEL:

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