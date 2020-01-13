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13 января • обновлено в 10:05
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В Украине отменят 40% отчетов для бизнеса: что не нужно будет подавать уже в 2020-м году

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Кабинет министров собрался упразднить около 40% форм, которые украинские предприятия обязаны заполнять и отправлять в Госстат.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook. По его словам, государство не должно требовать информацию, которая и так у него есть, а также должно не собирать данные, которые не используется для принятия управленческих решений ("собираем том, что всегда собирали").

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"По этим критериям мы видим, что сможем отменить 43 формы (всего их 110). При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат", – сообщил Дубилет.

Какие формы планируют отменить в 2020 году:

- Отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп)

- Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт)

- Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);

- Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП)

- Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);

- Отчет по труду (1-ПВ);

- Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО)

- Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);

- Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б)

- Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг)

- Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены)

- Отчет о деятельности учреждения высшего образования (2-3нк).

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Реформы в Украине
Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
Теги
Государственная служба статистики Украины реформа Кабинет министров Украины бизнесмен
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