Кабмин согласовал с МВФ законопроект о компенсации за ПриватБанк: СМИ раскрыли детали

Кабинет министров Украины согласовал с МВФ финальную версию законопроекта №2571 (Об отдельных вопросах функционирования банковской системы). Речь идет о том, что ликвидированные банки не смогут вернуться на рынок, а для владельцев отобранных и закрытых финансовых учреждений разработали механизм компенсации.

В первую очередь документ коснется государственного ПриватБанка, бывшие собственники которого через суды пытаются признать национализацию незаконной и требуют возместить ущерб. Издание НВ опубликовало главные новшества финальной, согласованной с МВФ, версии документа:

законопроект гарантирует невозврат выведенных с рынка банков к бывшим собственникам (коснется всех банков);

банк или другие лица могут обжаловать в суде в установленном законодательством порядке решения НБУ;

обжаловать можно только по Кодексу административного судопроизводства (бывшие собственники "Привата" подали иски в суды как хозяйственной, так и административной юрисдикции);

если решение НБУ о ликвидации, национализации банка обжалуют, это не восстановит того положения банка, которое существовало до принятия соответствующего решения НБУ (то есть к бывшим собственникам он не вернется);

обжалование не может быть основанием для признания недействительными сделок или иных действий, совершенных во время процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка/ликвидации банка;

обжалование не порождает каких-либо прав у лиц, которые были участниками банка на момент принятия такого решения, кроме права на возмещение причиненного ущерба;

обязанность доказать ущерб лежит на бывших собственниках банка, которые хотят компенсацию;

возмещение упущенной выгоды осуществляется в размере прибыли, которую акционер банка мог бы реально получить , а принятое решение НБУ стало единственной причиной, которая лишила его этой прибыли;

возмещение вреда осуществляется в денежной форме. Возмещение вреда другим способом, в частности, возмещение в натуре (передача вещи того же рода и того же качества и т. д.) не допускается.

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Важно также отметить, если окажется, что банк не мог стабильно работать и его обязательства превышали его активы, то такой банк не может считаться прибыльным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

Также стало известно, что бывший топ-менеджер ПриватБанка Александр Дубилет через суд обжаловал его национализацию.

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