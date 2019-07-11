Схема Деревянко и Минюста: скандальное решение продавил Саакашвили?

Как заработать почти 86 млн грн на ровном месте? Секрет успеха знает окружение кандидата в президенты и народного депутата Юрия Деревянко.

Для этого понадобится три ингредиента: своя полиграфическая фабрика (через оффшоры и друзей можно оформить на брата), влияние на госорганы, чтобы прописали условия тендера "правильно" (здесь понадобятся политические связи или дружба с Михаилом Саакашвили) ну и наглость, чтобы в три раза завысить стоимость каждой бумажки.

О том, как на нотариальных бланках ежегодно собирают лишние миллионы гривен и причем здесь Юрий Деревянко и Михаил Сакакашвили – рассказывает Финревизор.

Алхимик Деревянко: скандалы с Саакашвили и миллионы из бумаги

В мае 2017-го экс-президент Грузии Михаил Саакашвили со своим ближайшим соратником нардепом Юрием Деревянко заявились к министру юстиции Павлу Петренко. Главу Минюста перед камерой обвинили в том, что он якобы отказался переименовать их партию "Движение новых сил" в "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

Перед зданием министерства устроили митинг, Саакашвили с Деревянко активно рассказывали журналистам о недостойном министре. А после, уже на приеме у главы ведомства, назвали его "убл**ком и мерзавцем".

Ошарашенный Петренко только и успевал отвечать: "но никаких же документов для переименования вы не подавали". То есть, если верить главе ведомства, политики не прислали никаких документов и официально не обратились с заявкой о переименовании, но при этом устроили грандиозный скандал на всю страну.

Но вскоре случилось "чудо". Наезды Деревянко и Саакашвили прекратились, а компания связанная с нардепом (комбинат "Зоря") получила госзаказ от Минюста. Причем, по очень странному стечению обстоятельств, предприятие министерства прописало тендер таким образом, что выиграть его смогла только фабрика Деревянко.

Речь идет о печати нотариальных бланков. Требования к новым изменениям заказчик в лице Минюста (через свое предприятие "Национальное информационные системы") хранил под грифом "только для служебного пользования". Во всяком случае, так заявили в "Офсетной фабрике", которая принимала участие в тендере. Даже при желании приготовиться к тендеру могли только те, под кого были прописаны условия.

Видимо, Деревянко с Минсютом договориться все-таки удалось. Если до 2017-го один бланк стоил 5,3 грн, то уже в 2018-м – 11,7 грн. А это около 85 млн грн сверхприбыли в год. Это ли не успех?

Можно, конечно, предположить, что просто качество бумаги значительно улучшили, но и здесь мимо. Для этого "коррупционного рецепта" производство наоборот нужно ухудшать, чтобы реальная стоимость бланка была еще ниже.

В распоряжении Финревизор попала справка о том, почему нотариусы стали жаловаться на бланки. Если кратко, бланки стали слишком гладкими и краска принтера просто стала размазывается. А все потому, что "Зоря" использует более дешевый способ печати (называется интаглио). "Лазерные принтеры при прохождении через барабаны сглаживают рельеф на бланке, нивелируя защитный эффект этого способа печати", – жалуются нотариусы.

На бланках зачем-то разместили голограммы. Ни закон, ни правила и инструкции, этого не требуют. При этом в старых бланках, которые стоили в три раза меньше, QR-код покрывался защитной фольгой. А в новых – нет. Теперь код можно легко подтереть, и тогда проверить в реестрах его подлинность будет невозможно. Старые бланки обходились в 84 млн, а новые – в 169,3 млн грн. Вот и дополнительная прибыль в 85,3 млн грн в год.

Тут стоит напомнить, что до 2014-го бланки для нотариусов заказывали у того же комбината "Зоря". В политических кругах уже давно знают, что это предприятие входит в орбиту народного депутата Юрия Деревянко. Тому есть подтверждения, но об этом позже. Казалось бы, что тут плохого – ну занимался он бизнесом, а потом предприятие оставил семье, друзьям партнером и ушел себе в политику. Но нет.

Когда соглашение с "Зорей" прекратилось (а это произошло чуть ли не при после личного вмешательства на тот момент министра юстиции Елены Лукаш), оказалось, что бланки можно изготовлять в два раза дешевле, чем брал комбинат. Печать передали уже государственному предприятию "Офсетная фабрика", а такую разницу в ценах простили. Прошло четыре года, за это время Юрий Деревянко успел посетить десятки политических шоу, баллотироваться в президенты, стать узнаваемым лицом. И уже с помощью политического давления и своего соратника Саакашвили он вернул себе госзаказ.

Деревянко и его "Зоря"

Слухи слухами, но чтобы связать "Зоря" с политиком, нужны реальнее подтверждения. И такие имеются. Комбинат делит офис с организацией с таким же названием "полиграфическая фабрика "Зоря". Последняя ранее была оформлена на кипрские оффшорки "Палмсайд Холдинг Лимитед", "Пинкрим Холдинг Лимитед", "Песцино Холдинг Лимидет" и "Плейссайд Холдинг Лимитед". Информация об этом сохранилась в реестрах.

И эти же компании контролировали "Энергия-Т" и ПАТ "Друк-Устаткування", обеими руководит брат Юрия Деревянко Олег. Окончательный вывод о том, законно ли нотариальные бланки взлетели в цене в три раза, имеет ли отношение Юрий Деревянко к такому успехи компании, связанной с его семьей – вопрос к правоохранительным органам.

А пока министр юстиции Павел Петренко декларирует открытость и накануне выборов занимается тарифами на коммуналку, его ведомство печатает бланки по заоблачной цене.

OBOZREVATEL обращается к Юрию Деревянко с предложением ответить на указанные в публикации Финревизора факты и рассказать, имеет ли он отношение к подозрительному пересмотру правил и сверхприбыли связанной с его семьей компании.

Также мы обращаемся к Министерству юстиции и лично Павлу Петренко с просьбой разъяснить: почему за бланки должны платить в три раза дороже, кто предложил разработать новые требования и не связано ли это с тем, что именно под эти требования подходит связанная с Деревянко "Зоря"?

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