Из-за эпидемии коронавируса мировая индустрия электронных игр неожиданно выросла на $150 млрд.

Жители Китая, вынужденные сидеть дома на карантине, побили рекорды по количеству установок игр и других приложений на смартфоны. За первые две недели февраля они сделали более 222 млн загрузок через онлайн-магазин Apple, что на 40% больше, чем в среднем в 2019 году. Об этом говорится в публикации Financial Times.

Мобильные игры в Китае

В большинстве даже бесплатных мобильных игр есть возможность потратить деньги (на различные "усиления" или "украшения"). На этом фоне акции компании Tencent, крупнейшего китайского поставщика мобильных игр, подскочили до 20-месячного максимума. А ее рыночная капитализация сейчас превышает $500 млрд.

При этом люди используют смартфоны не только, чтобы играть, но и для удаленной работы и учебы. Из-за этого стоимость акций компании New Oriental Education, которая обеспечивает онлайн-образование в Китае, поднялась на 17%.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки коронавируса один из крупнейших финансовых конгломератов в мире HSBC снизил прогноз по темпам прироста реального ВВП Китая в I квартале с 5,8% до 4,1%.

В китайском интернет-гиганте Alibaba Group предупредили, что эпидемия коронавируса сильнейшим образом влияет на продавцов и покупателей в Китае, а потому сильно ударит по росту экономики всей страны.

Из-за эпидемии коронавируса в Китае задерживается производство планшетов, которые необходимы для переписи населения в России.

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