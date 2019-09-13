Испугались Facebook? В Евросоюзе задумались над созданием своей криптовалюты

В Евросоюзе задумались о создании собственной криптовалюты – в противовес Libra от Facebook, появления которой там всерьез опасаются.

Об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, сообщает Reuters.

"Ле Мэр сказал, что Европа должна рассмотреть "публичную цифровую валюту", которая может бросить вызов Libra. Он сказал, что обсудит этот вопрос с другими министрами в следующем месяце", – говорится в материале.

По словам Ле Мэр, криптовалюта, которую готовится выпустить Facebook, может угрожать потребителям, финансовой стабильности и даже суверенитете европейских государств. Французский министр опасается, что Libra будут использовать для незаконных финансовых операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в понедельник, 9 сентября, упал до $10 246, а общая капитализация снизилась до $186 млрд. Согласно данным портала CoinMarketCap, за сутки криптовалюта подешевела на 2,5%, а с пятницы общая стоимость "монеты" упала на $8 млрд.

А предполагаемого создателя биткоина Крейга Райта суд в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида, США) обязал выплатить 410 тыс. монет вдове его партнера по бизнесу Дейва Клеймана. Это примерно $4 млрд.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!