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2 января • обновлено в 13:26
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"Инструмент шантажа": в Кабмине сказали, когда Украина сможет покупать газ у РФ

1.1т
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Украина не готова к началу прямых поставок газа из РФ, а потому намерена делать это только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

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По его словам, Украина сейчас стремится к тому, чтобы ее газовый рынок функционировал исключительно на основе норм Евросоюза, Третьего энергопакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую.

В правилах ЕС нигде не написано, что нельзя покупать газ у определенной страны. Но есть задача – чтобы РФ больше никогда не использовала газ как инструмент шантажа или коррумпирования украинской власти, как это было все предыдущие годы независимости до 2014 года.

Покупка газа у России

Покупка газа у России

"Поэтому, когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не можем запретить компаниям покупать газ у "Газпрома" в соответствии с их договоренностями, но "Газпром" будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам. Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков", – добавил вице-премьер.

Он отметил, что в 2014 году Украина была крупнейшим клиентом "Газпрома", и выразил убеждение, что так уже никогда не будет, так как диверсификация рынков и функционирование газового рынка в нормах Евросоюза не позволит этому случиться.

"Кто-то будет покупать напрямую у "Газпрома", значит, так будет. Возможно, теоретически, "Нафтогаз" будет покупать напрямую у "Газпрома" на определенном этапе, но исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без "газовой иглы". Я убежден, что все это мы оставим позади", – подчеркнул Кулеба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали договор о транзите газа. Достигнутые договоренности, впрочем, далеко не все считают лучшим из возможных результатом.

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром Европейский Союз газ
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Короче смысл всего этого словесного поноса: мы не позволим быть дешевому газу для населения колонии, тому как с этого имеют большие деньги наши любимые партнёры-перекупщики в ЕС, с которых они потом дают нам кредиты и мы по этим кредитам платим ещё и проценты. О каком рынке идёт речь, если все страны ЕС российский газ покупают по контрактам с Газпромом с оговоренной ценой разной для каждой страны, а не покупают его на бирже. Наверно хазяева Украины считают, что образование в колонии полностью похерили, поэтому аборигенам можно по ушам тереть всякую хрень.
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