Группа "ТАС" подписала соглашение о покупке аптечного бизнеса торговой сети КОСМО

Приобретение аптечного бизнеса торговой сети КОСМО увеличивает присутствие группы "ТАС" на фармацевтическом рынке столицы, а также дает возможность распространения наиболее передовых и результативных технологий розничной торговли и маркетинга на всю сеть аптек ТАS.

Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2019 года после получения разрешения Антимонопольного комитета. Финансовым советником акционеров КОСМО по продаже аптечного бизнеса выступила инвесткомпания Atlas Advisors.

"Мы рады объявить об очередном расширении сети аптек ТАS, - отметил генеральный директор сети аптек ТАS Валерий Гудзенко. – Особенностью этой покупки является то, что нам удалось вместе с сетью аптек приобрести кадры и технологии, которые обеспечили сети аптек КОСМО лучший в отрасли рост эффективности торговых точек. Мы оптимистично смотрим на перспективы распространения этого опыта и технологий ТОС на всю сеть аптек ТАS и настроены на наращивание объемов фармацевтического бизнеса группы ТАС в будущем".

"Способность группы "ТАС" увидеть и оценить важность для розничного бизнеса использования лучших технологий на рынке послужила основным драйвером нашего решения продать аптечный бизнес сети КОСМО, - сказал генеральный директор КОСМО Георгий Шейко. – Мы же сфокусируемся на дальнейшем развитии сети магазинов КОСМО как лучшего места для покупок для наших клиентов".

Для внедрения нового программного продукта в объединенной сети аптек ТАS приглашен Андрей Диденко, который имеет успешный опыт внедрения современных IT-технологий в сети аптек КОСМО. Нынешний генеральный директор сети аптек ТАS Валерий Гудзенко возглавит Наблюдательный совет компании.

Дополнительно:

Сеть аптек ТАS входит в состав бизнес-группы "ТАС", подконтрольной Сергею Тигипко. На сегодня сеть аптек ТАS насчитывала 114 аптеки, 71 из которых расположены в Киеве.

Аптечный бизнес торговой сети КОСМО, подконтрольной инвестиционному фонду СигмаБлейзер, насчитывает 28 аптек в Киеве и Киевской области.

Atlas Advisors - независимая инвестиционная компания, специализирующаяся на сопровождении сделок слияний и поглощения (M&A), реструктуризации долгов и привлечении финансирования.

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