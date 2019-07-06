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Гройсман: новый рынок электроэнергии работает, тарифы на электроэнергию не выросли

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Новый рынок электроэнергии успешно функционирует. Цена на электроэнергию не выросла.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июля, передают Українські новини.

"Я подтверждаю и отмечаю то, что не может быть ни одного роста цен для коммерческих потребителей, кроме того, которое определенно НКРЭКУ. И мы все решения Правительства по этому поводу приняли. И стал функционировать рынок. И цена не поднялась. А я знаю от многих коммерческих потребителей, по что цена по многим позициям даже упала", – заявил Гройсман.

Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

Страна

Премьер также отметил, что энергорынок с 1 июля работает в пределах тех предохранителей и ценовых ограничений, которые были созданы решениями правительства и отраслевого регулятора.

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Новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, внедрен 1 июля 2019 года, согласно Закона Украины "О рынке электрической энергии". В соответствии с законом, новая модель предусматривает внедрение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед, внутрисуточный рынок, балансирующий рынок. Внедрение рынка является обязательством Украины в рамках имплементации норм Третьего энергопакета ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запустили новый рынок электроэнергии.

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Тема
Реформа рынка электроэнергии
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
тарифыэнергосбережение
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CARGO 100
CARGO 100
"Новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, внедрен 1 июля 2019 года ..." Сегодня только 06-ое. А счета "прилетят" в августе ...
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