"Государство обмануло": названа проблема новых льгот для "евробляхеров"

Отсрочка введения штрафов для водителей авто на еврономерах, поставит в проигрышную ситуацию тех автовладельцев, которые уже растаможили свои "евробляхи" по новым правилам.

Об этом заявил в эфире ObozTV автоюрист Денис Конюшко, комментируя соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского.

"Возникают вопросы у тех людей, которые уже растаможили автомобили. Почему они растаможивали абсолютно по другим ценам, чем будут у тех, кто не выполнял обязанности и получил каникулы до нового года?" – подчеркнул эксперт.

На вопрос, возможны ли компенсации автовладельцам, уже растаможившим "евробляхи", Конюшко ответил: "Это невозможно. У нас один механизм компенсации, который более-менее работает – это субсидия, но сколько государство вложило сил и энергии в этот механизм… Каким образом придумать механизм компенсации тем людям, которые в льготный период были абсолютно законопослушными? Тут государство немного обмануло их по большому счету".

"Кроме того, уже множество владельцев продали свои автомобили, лишились их, перерегистрировали и так далее. Конечно, было бы логично создать этот механизм, но я уверен на 99%, что он не будет создан", – добавил он.

По словам автоюриста, после окончания выборов логично было бы, чтобы дедлайн относительно растаможки автомобилей больше не переносили.

"Но, как показывает практика, это уже второй невозможный перенос дедлайна, и я абсолютно не удивлюсь, если его перенесут опять. Я надеюсь, что у Кабинета министров и Верховной Рады есть понимание, что этот абсолютный абсурд пора заканчивать. Надо поставить точку. Но я не удивлюсь, если его опять продлят", – отметил Конюшко.

"Обиднее всего за тех людей, которые выполняют требования закона, которые пошли и в первую очередь растаможили свой автомобиль. Для чего они это сделали – абсолютно непонятно. Проблема заключается в том, что человек, который соблюдает закон – в проигрыше", – заключил юрист.

segodnya.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в четверг, 19 сентября, подписал законопроект президента Владимира Зеленского об отсрочке введения штрафов для водителей авто на еврономерах.

В Кабмине до конца 2019 года намерены упростить порядок растаможки автомобилей на иностранной регистрации с учетом предложений "евробляхеров".

В Украине с начала действия штрафов для автомобилей на европейской регистрации ("евробляхеров") составлено более 200 протоколов.

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