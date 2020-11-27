Госбанки могут помочь Кабмину выполнить обязательства перед "зелеными" электростанциями, – инвестор

Для выполнения обязательств правительства перед "зелеными" инвесторами по погашению 40% долга до конца текущего года власть уже имеет законные основания, в частности, "Укрэнерго" может взять кредиты у госбанков под государственные гарантии.

Об этом заявил генеральный директор "Солар Квант Энерджи" Ян Валетов.

"Механизм есть – это механизм кредитования государственным же банком. Получить деньги за рубежом мы (государство – ред.) сейчас не можем по другим причинам, потому что нам их просто не дают. Но внутренние банки под гарантии правительства могли бы это сделать. Тот же самый фактически полугосударственный "Ощадбанк", который мог бы это сделать. Но никто ничего не делает", - рассказал Валетов.

Он напомнил, что 9 млрд грн долга перед "зеленой" генерацией правительство обязалось выплатить в текущем году. И если это не будет сделано, инвесторы, по его словам, массово обратятся в суд для защиты своих прав.

"У меня лежит уже готовое фактически, сформированное нашими юристами исковое заявление. Оно у меня лежит на протяжении последних 3 месяцев. Фактически мы были в августе уже готовы подавать его. То есть, я думаю, что в состоянии такой же готовности, на низком старте находится 50%, может быть, 70, может быть, 80 стейкхолдеров. Я думаю, что все готовы фактически рвануть сразу же в суды", - сказал Валетов.

Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этой государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на конец ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за август-сентябрь выплачено 100% суммы, за октябрь - всего 33,6%. Одновременно сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Дениса Шмыгаля с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданную властями финансовую кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.