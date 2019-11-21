Гончарук ответил на новое предложение России: пытаются затянуть время для "Северного потока-2"

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что российский "Газпром" предлагает подписать годичный контракт на транзит газа только для того, чтобы затянуть время.

Как пояснил глава Кабмина во время своего брифинга, Украина же готова продолжать доставлять российский газ в Европейский Союз только при условии, что контракт будет заключен на длительный период и по европейским стандартам, передает Униан.

"Украину устроит долгосрочный контракт, который, с одной стороны, обеспечивает полноценное использование нашей ГТС, а с другой – энергетическую безопасность Украины и Европы", – сказал он.

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"Мы должны получить не какой-то промежуточный вариант на один год, чтобы россияне могли закончить свою инфраструктуру ("Северный поток-2". – Ред.) и затем политически давить на европейские страны и Украины. Мы хотим прогнозируемых, взаимовыгодных, стабильных условий работы с нашими европейскими партнерами по европейским правилам ", - подчеркнул он.

Напомним, в ЕК считают, что РФ и Украина должны подписать новый долгосрочный договор на значительный объем газа. И на этом все. "А вот эти попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает желание России получать газовые контракты с помощью политического давления – неправда", – пояснили в "Нафтогазе".

В то же время росСМИ утверждают со ссылкой на свои источники, что якобы "Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа".

И это при том, что накануне россияне предложили Украине покупать газ со скидкой в 25%. Но и этот вариант для нас невыгоден, пояснил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. "Европейские компании могут бронировать мощности украинской ГТС, европейские компании могут покупать российский газ на границе Украина-Россия, а потом продавать его в Украину по цене, которая будет даже ниже чем со скидкой 25%.

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