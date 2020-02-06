Главные мифы о микрокредитах в Украине: у кого можно брать и что стоит знать

Быстрые займы в Украине становятся все более популярными и вместе с тем обрастают мифами. Деньги "до зарплаты" у банка получить может не каждый, да и оформление карты может занять несколько дней. А вот МФО готовы одалживать без справок о доходах и за считанные минуты. OBOZREVATEL начинает спецпроект, в котором расскажет о том, как работает микрокредитование в Украине, где лучше получать кредит, что делать, чтобы не переплачивать и как правильно возвращать.

В первой публикации мы разрушим наиболее распространенные мифы об МФО.

Миф №1: микрокредиты дают сомнительные компании с плохой репутацией

Рынок микрокредитование в Украине действительно насыщенный. Среди сотен компаний может найтись и недобросовестная организация. Но на самом деле таких абсолютное меньшинство.

"Правильный" кредитор зарегистрирован Нацкомиссией, которая осуществляет госрегулирование рынков финансовых услуг, работает не первый год и не попадал в крупные скандалы.

Для примера, "ШвидкоГроші" работают уже почти 10 лет и ни разу не запятнали свою репутацию. Для потенциального клиента это может быть критерием надежности. Если фирма недавно открылась или на ее сайте нет информации о регистрации Нацкомиссией – лучше не рисковать.

Как и в случае с банками, компаниям выгоднее завоевывать лояльных клиентов – тех, кто уже брал деньги, возвращал их и снова приходил за новым кредитом. Поэтому "проверенным" заемщикам предлагают лучшие условия.

В целом же микрокредитование это такой же бизнес, как и любые другие финансовые услуги. У людей есть потребность "одолжить" небольшую сумму на короткий срок, например, до зарплаты, но нет возможности получить деньги в банке. МФО (микрофинансовые организации) эту потребность удовлетворяют.

Миф №2: микрокредиты дают под огромные ставки. Придется переплачивать в разы

Микрокредиты выдают на короткий период – обычно от нескольких дней и до двух недель. Поэтому считать годовую ставку в этом случае некорректно. Два принципа такого бизнеса: маленькие суммы и короткие сроки. Если брать кредит на год, то, конечно, целесообразно обращаться в банк.

Некоторые компании грешат скрытыми комиссиями и платежами и за пользование кредитом. Поэтому, выбирая МФО, важно убедиться, что все условия прозрачны и в результате не окажется, что помимо самих процентов насчитывают еще целый ряд доплат.

Часть компаний использует фиксированную ставку. К ним относятся и "Швидкогроші". Какой бы ни был размер кредита и сроки, пользование кредитом обойдется в 2% в день. К примеру, если одолжить 1000 грн, то это всего 20 грн.

Миф №3: передавать личные данные в МФО опасно

Вероятность, что скан вашего паспорта и кода "сольют" в случае с МФО такая же, как и с банком. Закон о защите персональных данных распространяется на всех. Кредитные компании, которые давно работают на рынке, выстроили свою систему безопасности и тщательно контролируют процесс.

Также лучше выбирать тех, кто требует личного присутствия и выдает деньги "на руки", если этот клиент пришел впервые, или перечисляет на карту, если это постоянный клиент. Компании, которые пытаются привлечь клиентов онлайн-кредитованием, чаще сталкиваются с мошенничеством.

Миф №4: Деньги МФО никто не возвращает

На самом деле в МФО процент возврата кредитов такой же, как и у банков. Если крупные банки часто выдают кредиты связанным с владельцами компаниям, то в МФО такая практика невозможна. Более того, суды все чаще и чаще занимают сторону кредитора и в случае, если требования игнорируют, принудительно взыскивают средства. Абсолютное большинство клиентов деньги возвращает вовремя.

Миф №5: с должников выбивают деньги

Отдельные коллекторы действительно переступают черту. Это могут быть коллекторские компании, которые выкупают долги, или агентства, которые не дорожат репутацией и даже кредиторы, которые не имеют опыта и не осознают последствий своих действий. Однако в большинстве случаев процедура взыскания долга для МФО такая же, как и для банка. Первое время с недобросовестным клиентом пытаются договориться, напоминают о задолженности, взывают к ответственности.

Если же это не дает никакого результата – обращаются в суд, арестовывают в счет долга имущество и продают его. Лучший выход – не доводить до критической ситуации. Брать нужно столько, сколько вы сможете вернуть.

Подробнее о том, как быстро оформить микрокредит и на что стоит обратить внимание, читайте вскоре на OBOZREVATEL.

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