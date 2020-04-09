Где можно сэкономить на аптечных товарах?

Пандемия тяжело ударила по различным слоям населения. Поэтому роботизированные аптеки решили протянуть людям руку помощи и ввели большие скидки на необходимые товары. С 1 апреля по 30 мая 2020 года в фармбрендах "Аптека Шар@", "Благодія", "Аптека АНЦ" и "Аптека Копійка" действует акция *.

Скидки в роботизированных аптеках

В течение двух месяцев посетители могут покупать противоаллергические и противовирусные препараты, детское питание, витамины и средства гигиены со скидками до 25%. Акционный перечень включает более 200 товаров, чтобы каждый человек имел возможность сэкономить и получить финансовую "подушку" в непростые времена. Роботизированные аптеки осознают большую социальную ответственность, поэтому создали акцию, которая действует по всей Украине. Исключением является АР Крым и временно оккупированные территории.

Акция в роботизированных аптеках создана, чтобы поддержать покупателей всех возрастов. В акционном ассортименте есть товары для детей, взрослых и пожилых людей.

Чтобы вам не приходилось выходить из самоизоляции, можете отложить аптечные покупки на месяц. Акция в роботизированных аптеках продолжится и после завершения периода карантина. Вплоть до 30 мая можно покупать нужные товары со скидками до 25%. Но если лекарственные средства нужны срочно, есть выход. Роботизированные аптеки предлагают сделать предварительный заказ по телефону, а потом прийти в точку продажи за товарами, которые вас ждут. Чтобы воспользоваться услугой, обратитесь к аптечной справке по телефону 5900. Предварительный заказ товаров является бесплатным.

Роботизированные аптеки понимают, что покупателям, возможно, нужна не одна упаковка товара. Поэтому фармбренды "Аптека Шар@", "Благодія" "Аптека АНЦ" и "Аптека Копійка" не вводят ограничения по количеству продуктов. Вы можете за один визит приобрести нужные товары для себя, соседей и родственников.

Напоминаем, большие скидки в роботизированных аптеках действуют и в маленьких городах Украины. Приходите за покупками до 30 мая, чтобы сэкономить до 25% средств.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также о проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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