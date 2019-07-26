Россия готова на уступки Украине по газу: СМИ обнародовали неожиданные данные

"Газпром" намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

Об этом сообщают источники Reuters. В Кремле размышляют над годовым контрактом.

"Украина ищет долгосрочную 10-летнюю сделку. Для нас это невыгодно, годовая сделка подошла бы, чтобы мы набрались сил и запустили все эти "потоки" ("Северный поток-2" и "Турецкий поток")", - сказал один из четырех источников издания.

Источник из Европейского Союза и два других российских источника, знакомых с мнением "Газпрома", подтвердили Reuters позицию Москвы. Газпром и Минэнерго России отказались от комментариев изданию.

В материале отмечается, что европейские союзники Украины поддерживают желание страны и дальше оставаться транзитным маршрутом для российского газа в Европу. "Это оставляет [Москве. - Ред.] мало возможностей для прорыва", - сказано в новости Reuters.

"Газпром" готов на уступки: СМИ

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