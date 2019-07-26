Россия готова на уступки Украине по газу: СМИ обнародовали неожиданные данные

"Газпром" намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Об этом сообщают источники Reuters. В Кремле размышляют над годовым контрактом.
"Украина ищет долгосрочную 10-летнюю сделку. Для нас это невыгодно, годовая сделка подошла бы, чтобы мы набрались сил и запустили все эти "потоки" ("Северный поток-2" и "Турецкий поток")", - сказал один из четырех источников издания.
Источник из Европейского Союза и два других российских источника, знакомых с мнением "Газпрома", подтвердили Reuters позицию Москвы. Газпром и Минэнерго России отказались от комментариев изданию.
В материале отмечается, что европейские союзники Украины поддерживают желание страны и дальше оставаться транзитным маршрутом для российского газа в Европу. "Это оставляет [Москве. - Ред.] мало возможностей для прорыва", - сказано в новости Reuters.
"Газпром" готов на уступки: СМИ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.
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