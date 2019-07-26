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Россия готова на уступки Украине по газу: СМИ обнародовали неожиданные данные

17.3т Читать материал на украинском

"Газпром" намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

Об этом сообщают источники Reuters. В Кремле размышляют над годовым контрактом.

"Украина ищет долгосрочную 10-летнюю сделку. Для нас это невыгодно, годовая сделка подошла бы, чтобы мы набрались сил и запустили все эти "потоки" ("Северный поток-2" и "Турецкий поток")", - сказал один из четырех источников издания.

Источник из Европейского Союза и два других российских источника, знакомых с мнением "Газпрома", подтвердили Reuters позицию Москвы. Газпром и Минэнерго России отказались от комментариев изданию.

В материале отмечается, что европейские союзники Украины поддерживают желание страны и дальше оставаться транзитным маршрутом для российского газа в Европу. "Это оставляет [Москве. - Ред.] мало возможностей для прорыва", - сказано в новости Reuters.

"Газпром" готов на уступки: СМИ

"Газпром" готов на уступки: СМИ

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Тема
Рынок газа
Место
Украина
Тег
Газпром
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Антошин Денис
Антошин Денис
Не пойму, в чем тут уступка. Вынужденная со стороны Газпрома мера пока не запустят обходные маршруты. На годик, думаю не больше. А затем транзит, считаю, тютю
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Грязнов Георгий
Грязнов Георгий
Заголовок: МОЩНЕЙШАЯ ПЕРЕМОГА, КРЕМЛЬ В ИСТЕРИКЕ. Первый же абзац статьи: зрада зрадная.
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Куни Чан
Куни Чан
Нормуль, самое смешное что Украина даже не собирается как то это решать, поэтому примет все что предложат, поторгуются, покривляются и схавают как миленькие.
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