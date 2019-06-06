"Газпром" готовится к "газовой войне": в "Нафтогазе" заявили о новой опасности

Российский монополист "Газпром" и европейские поставщики готовятся к очередной "газовой войне", но Украина имеет шансы подготовиться.

Такое заявление сделал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook, уточнив, что есть опасность – из-за выплаты дивидендов может не хватить денег на закупку "голубого топлива".

По словам Коболева, транзит через Украину за пять месяцев вырос на 8%. В европейских подземных хранилищах газа сейчас на 20 млрд куб больше газа, чем в среднем за два предыдущих года. Прирост запасов составляет 60%.

"Мы также закупаем дополнительный газ, Украина уже импортировала на 20% больше газа, чем на ту же дату прошлого года. По состоянию на 1 июня в украинских подземках 11,5 млрд куб. м- это на 1,8 млрд куб. м больше, чем в прошлом году", – заявил Коболев.

Андрей Коболев Facebook / Андрей Коболев

Глава "Нафтогаза" уточнил, что к началу отопительного сезона Украина сможет выйти на необходимый уровень 20 млрд кубометров, если такими темпами газ будет накапливаться.

"Тогда мы будем готовы к любым действиям "Газпрома", и позиция Украины в переговорах будет защищена. Но этому может помешать дефицит оборотных средств у "Нафтогаза". За тот газ, который мы поставили ранее, "газзбуты" и производители тепла задолжали 61,4 млрд грн. Это вдвое больше, чем нам нужно, чтобы качественно подготовиться к зиме", – добавил он.

По словам Коболева, еще одним фактором дефицита является требование Кабинета министров оплатить 90% прибыли НАК в качестве дивидендов до конца июня. А деньги для покупки газа на зиму нужны уже сейчас.

ГТС Украины Телеканал 24

"Приходится выбирать – дивиденды сейчас, или защита от кризиса. Части государственных предприятий правительство разрешило платить только 30% прибыли. Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнем продавать газ. Второй путь – привлечь кредитные средства. Для этого необходимо разрешение и активное участие Кабинета министров как нашего единственного акционера", – подчеркнул он.

Коболев заверил, что в наполнении подземных хранилищ Украина пока движется по графику. Но если не решить проблему в ближайшие недели, закупить достаточные объемы газа будет невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коболев ранее допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. По его словам, РФ будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что продление договоренностей должно быть основано на прагматизме и отказе от судебных споров.

​"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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