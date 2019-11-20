"Газовая война неизбежна": названа дата, когда Кремль набросится на Украину

Позиции Украины в переговорах по транзиту намного сильнее, чем уверяют российские СМИ. Но это значит, что в ближайшее время Россия развернет против Украины "газовую войну" в полную силу.

А то, с какой силой пропаганда Кремля пытается убедить мир в своих успехах, подтверждает, что он провалил главную задачу – достроить "Северный поток-2" до того, как закончится контракт с Украиной. Об этом сказано в публикации "Информационного сопротивления".

Там пишут, что практически сразу, как Бундестаг утвердил документы Третьего энергопакета ЕС для Германии, в РФ осознали, что он скорее соответствует принципу "ни вашим, ни нашим", чем интересам России. В Кремле признали, что заключения транзитного договора с Украиной не избежать, но решили сделать это "с другой стороны".

После этого в прессе появилось много заявлений от компаний, связанных с "Северным потоком-2", о том, что первую нитку этого наземного газопровода планируют ввести в эксплуатацию 1 января 2020 года, а вторая будет достроена до конца следующего года. В процесс включился даже Владимир Путин, который заявил, что риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, подразумевая, что альтернативный украинскому маршрут уже почти готов.

"Эти сообщения можно рассматривать как элемент "психологической войны", в ходе которой Россия пытается склонить Украину к подписанию договора о транзите газа на выгодных для себя условиях. Это вызвано тем, что РФ столкнулась с крайне неприятной проблемой: она не в состоянии в необходимые сроки завершить строительство обходных путей вокруг Украины, которые позволили бы ей исключить ее из системы экспорта российского газа в Европу по крайней мере в ближайшее время", – объясняют авторы.

Они делают вывод – даже в лучшем случае "Северный поток-2" выйдет на полную мощность не раньше осени 2020 года, что говорит о полном провале реализации проекта в отведенное время. Ведь его смысл и заключается в создании обходящего Украину маршрута транспортировки газа в Европу до, а не после окончания действия украинско-российского контракта на его транзит.

"Газовая карта" Европы

Также авторы отмечают, что несмотря на принятие Бундестагом Третьего энергопакета ЕС, он пока никак не сказывается помогает "Северному потоку-2". А решать вопрос о его загрузке все равно придется в Брюсселе, что будет крайне сложно.

Россия навязывает немедленное подписание транзитного договора, обещая даже дать скидку в 25%. Но с одним "но": Украина должна отказаться от выигранных в Стокгольмском арбитраже $3 млрд и от будущих исков.

В материале сказано, что именно тут кроется вся суть вопроса. Дело в том, что у России вообще нет уверенности, что она сможет загрузить "Северный поток-2" больше, чем на 50% – с появлением на рынке сжиженного природного газа российский газ Европе особо не нужен.

"Именно поэтому "танцы" вокруг Украины заключаются не только в вопросах отказа "Нафтогаза" от решения Стокгольмского суда и подписания крайне необходимого и выгодного России краткосрочного, например, годичного контракта на транзит, а и для решения насущной задачи – вернуть "под свое крыло" украинский газовый рынок", – говорится в публикации.

Отсюда вывод: большинство сообщений в СМИ по поводу "Северного потока-2" следует считать элементом "гибридной войны" и подготовки к "газовой войне". Предполагается, что она начнется 1 января 2020 года, хотим мы этого или не хотим.

"Не Киев ее начинает, поэтому она неизбежна: ведь с учетом ставок – возможного прекращения Украиной "постсоветских газовых взаимоотношений", полностью построенных на коррупционных схемах, сама возможность построения в ней цивилизованного газового рынка – это приз, за который стоит бороться, а главная беда в том, что то же самое отлично понимают и в Кремле", – подытожили авторы.

Северный поток-2 Коллаж

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