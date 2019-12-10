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10 декабря • обновлено в 12:07
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Города отключат от газа: Коболев назвал еще одну опасность от остановки транзита

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В случае начала "газовой войны" со стороны России и прекращения транзита, некоторые украинские города могут быть отключены от газа.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в ночь на вторник. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нас есть определенные проблемы в тех городах, которые напрямую запитываются с территории Украины или Молдовы, где потенциально могут быть проблемы технического характера, на которые мы как "Нафтогаз" или новый оператор уже не сможем влиять", – сказал Коболев.

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Он добавил, что эти вопросы были недавно подняты в Стокгольмском арбитраже. "Мы надеемся, что там могут их решить", – отметил Коболев.

При этом руководитель "Нафтогогаза" добавил, что все зависящее, чтобы подготовить страну к зиме, компания сделала. "У нас рекордные запасы газа в подземных хранилищах, у нас протестирована и отремонтирована система, у нас готова система быстрого реагирования. ... Мы надеемся на хороший вариант, но готовы и к плохому", – сказал Коболев.

"Газовая война"

"Газовая война"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

  • 28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.

  • Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.

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Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Теги
газ НАК "Нафтогаз"
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Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
НАФТОГАЗ МОЩНО ОКОНФУЗИЛСЯ, ГАЗПРОМ ЖЕСТКО ПОСАДИЛ КОБОЛЕВА НА МЕСТО, ВИТРЕНКО В ИСТЕРИКЕ
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
так ваши гов-няный навтогаз говорил что мы готовы к отключении транзита а теперь обо-сра лись
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Хо Хол
Хо Хол
Это шож выходит, реверс ВИРТУАЛЬНЫЙ?!?!?!?
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