Города отключат от газа: Коболев назвал еще одну опасность от остановки транзита

В случае начала "газовой войны" со стороны России и прекращения транзита, некоторые украинские города могут быть отключены от газа.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в ночь на вторник. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нас есть определенные проблемы в тех городах, которые напрямую запитываются с территории Украины или Молдовы, где потенциально могут быть проблемы технического характера, на которые мы как "Нафтогаз" или новый оператор уже не сможем влиять", – сказал Коболев.

Он добавил, что эти вопросы были недавно подняты в Стокгольмском арбитраже. "Мы надеемся, что там могут их решить", – отметил Коболев.

При этом руководитель "Нафтогогаза" добавил, что все зависящее, чтобы подготовить страну к зиме, компания сделала. "У нас рекордные запасы газа в подземных хранилищах, у нас протестирована и отремонтирована система, у нас готова система быстрого реагирования. ... Мы надеемся на хороший вариант, но готовы и к плохому", – сказал Коболев.

"Газовая война"

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