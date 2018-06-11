"Газовая петля" ослабла: ситуация в украинских хранилищах существенно изменилась

Украина после завершения отопительного сезона кардинальным образом изменила ситуацию в собственных газовых хранилищах.

Украина увеличила запасы природного газа в своих хранилищах (ПХГ) на 2 млрд 597,24 млн куб. м. Об этом сообщили в ПАО "Укртрансгаз".

Так, с 8 апреля по 9 июня запасы в хранилищах возросли на 34,9% – до 10 млрд 32,4 млн куб. м с 7 млрд 435,16 млн куб. м.

В период с 1 по 9 июня ПХГ пополнились на 467,19 млн куб. м (51,91 млн куб. м/сутки), в мае – на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля – на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).

Напоминаем, что в 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачка – 9,148 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в ходе последних переговоров, Международный валютный фонд выдвинул Украине требование повысить цены на газ для населения до 11,47 грн за кубометр уже в октябре текущего года. Сейчас украинцы платят 6,96 грн за кубометр. Таким образом, к осени цены на голубое топливо могут вырасти на 65%.

При этом 30 мая Кабинет министров продлил действие специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" на поставки населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения текущих цен.