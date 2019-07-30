Фукс хочет за бесценок купить российский банк в Украине: раскрыты детали

Российский олигарх Павел Фукс, который в Украине отметился целым рядом коррупционных схем и теневым выкупом проблемных активов, через своего партнера Андрея Волкова планирует купить Проминвестбанк (дочка российского банка ВЭБ).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. ООО "ФК" Женева" и "Европейское сберегательное общество", которые связаны с партнером Фукса Андреем Волковым (экс-глава Нацкомфинуслуг,) заявили о намерении купить Проминвестбанк.

Так, в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сказано, что указанные компании хотят купить 99,7726% акций. В обоих компаниях официальный собственник киприот Антониоу Константинос. Волкова с иностранцем связывает Investohills Partners. Там партнер Фукса является управляющим, а киприот – конечным собственником. Более того, Волкову принадлежит и небольшая доля в "Женеве".

Топ-коррупционер Павел Фукс Цензор.НЕТ

Андрей Волков – давний партнер Фукса. Он представлял интересы “Австро-Венгерской лизинговой компании” при подписании мирового соглашения с "Киевским метрополитеном". В результате этой сделки, как уже неоднократно писал OBOZREVATEL, компания Фукса получает с каждой поездки в подземке около 2 грн, а долг коммунального предприятия по необъяснимой причине увеличили на 2 млрд грн.

В протоколе заседания комиссии КГГА, на которой принимали решение по Киевскому метрополитену, Волков числится в списках приглашенных как представитель компании Фукса.

Кроме того, Волков с Фуксом уже проворачивал подобную схему. Тогда он выкупал долги "Укргаздобычи".

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, почему сделка по покупке Проминвестбанка в Украине позволит получить от России миллиарды долларов благодаря манипуляциям со стоимостью акций.

Обновление: 30 июля также о намерении купить Проминвестбанк заявило кредитное учреждение "Инвестиционная", которое принадлежит киевлянину Александру Зиновьеву.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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