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Фукс хочет за бесценок купить российский банк в Украине: раскрыты детали

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Российский олигарх Павел Фукс, который в Украине отметился целым рядом коррупционных схем и теневым выкупом проблемных активов, через своего партнера Андрея Волкова планирует купить Проминвестбанк (дочка российского банка ВЭБ).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. ООО "ФК" Женева" и "Европейское сберегательное общество", которые связаны с партнером Фукса Андреем Волковым (экс-глава Нацкомфинуслуг,) заявили о намерении купить Проминвестбанк.

Так, в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сказано, что указанные компании хотят купить 99,7726% акций. В обоих компаниях официальный собственник киприот Антониоу Константинос. Волкова с иностранцем связывает Investohills Partners. Там партнер Фукса является управляющим, а киприот – конечным собственником. Более того, Волкову принадлежит и небольшая доля в "Женеве".

Топ-коррупционер Павел Фукс

Топ-коррупционер Павел Фукс

Цензор.НЕТ

Новости
Новая цель Фукса в Украине: хочет выкупить банк и "кинуть" РФ на миллиарды долларов

Андрей Волков – давний партнер Фукса. Он представлял интересы “Австро-Венгерской лизинговой компании” при подписании мирового соглашения с "Киевским метрополитеном". В результате этой сделки, как уже неоднократно писал OBOZREVATEL, компания Фукса получает с каждой поездки в подземке около 2 грн, а долг коммунального предприятия по необъяснимой причине увеличили на 2 млрд грн.

В протоколе заседания комиссии КГГА, на которой принимали решение по Киевскому метрополитену, Волков числится в списках приглашенных как представитель компании Фукса.

Кроме того, Волков с Фуксом уже проворачивал подобную схему. Тогда он выкупал долги "Укргаздобычи".

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, почему сделка по покупке Проминвестбанка в Украине позволит получить от России миллиарды долларов благодаря манипуляциям со стоимостью акций.

Обновление: 30 июля также о намерении купить Проминвестбанк заявило кредитное учреждение "Инвестиционная", которое принадлежит киевлянину Александру Зиновьеву.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Павел Фукс
Место
Украина
Тег
коррупция
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
фукса крышует уже новая Зекоманда и оборотни в погонах и мантиях! Украина вставай Майдан вставай!
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Кожедуб ruslan, вставать у хахлов нечему. Только очко осталось куда все и дробят
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