"Фейковые инвестиции": в МВФ подсчитали, сколько в мире спрятано денег от налогов

Примерно 40% всех инвестиций в мире – это деньги, которые вкладываются не в экономику, а прячутся в офшорах. В сумме это составляет около $15 трлн.

Такие данные приводятся в исследовании МВФ и Копенгагенского университета, передает "Лига.Финансы".

Согласно исследованию, основная часть такого капитала сосредоточена в так называемых налоговых убежищах Люксембурга и Нидерландов. В этих странах хранится больше половины фиктивных прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

А если добавить в список другие крупые офшоры – Гонконг, Британские Виргинские острова, Бермудские острова, Сингапур, Каймановы острова, Швейцарию, Ирландию и Маврикий, то на эти 10 стран будет приходиться более 85% всех "фантомных" инвестиций.

"В качестве примера авторы документа приводят феномен Люксембурга с населением 600 000 человек. Там на одного жителя, по статистике, приходится $6,6 млн ПИИ (в целом это $4 трлн в год). Это столько же, сколько приходится инвестиций на США, и больше чем на Китай, отмечается в исследовании. При этом такие объемы инвестиций никак не влияют на уровень благосостояния жителей страны", – говорится в публикации.

В основном фиктивные ПИИ сосредоточены именно в тех местах, где существует целенаправленная политическая стратегия, направленная на привлечение иностранных инвестиций в экономику, в частности, благодаря нулевой или очень низкой ставке корпоративного налога, отмечают эксперты.

Офшори

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд сообщил, что объем спрятанных в офшорах средств равен 8% мирового валового внутреннего продукта.

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