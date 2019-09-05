Фальшивые деньги: украинцам рассказали, как "раскусить" подделку

В Украине в августе произошел всплеск подделки купюр номиналом 500 гривень. Преступники печатают их на принтерах, а сбывают в кафе и на заправках.

На фальшивые пятисотки приходится примерно половина "липовых" денег, а каждая четвертая подделка – это 100 грн. Об этом сообщают в прес-службе Нацбанка Украины.

Там отмечают, что преступники пытаются даже имитировать ультрафиолетовую защиту. "В августе этого года стали чаще изымать из обращения поддельные банкноты номиналом 500 гривень образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты. Речь идет об изъятии около 60 банкнот, сбывались в кассах АЗС в разных регионах (г.. Киев и Киевская, Закарпатская, Волынская, Киевская, Житомирская области)", – говорят в НБУ.

А потому в регуляторе дали советы, как отличить поддельные гривни:

проверять бумагуір и рельефность изображений на лицевой стороне;

напротив света искать водяные знаки, защитную ленту (полностью погружена в толщу бумаги) и сквозные элементы (изображения, которые есть и на лицевой и на оборотной стороне банконоты; могут совмещаться или дополнять друг друга);

искать краски, которые меняют цвет под разными углами зрения;

искать "оконную" (частично введена в толщу бумаги) полимерную защитную ленту (на банкнотах номиналом 100 гривен образца 2014 года – темно-серого цвета, номиналом 500 гривен образца 2015 года – коричневого);

искать латентное изображение номинала, которое можно увидеть при рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом.

Также в НБУ советуют тем, кто часто имеет дело с деньгами, иметь увеличительное стекло. С его момощью можно увидеть, насколько качественно напечатаны на деньгах микротексты. Если они читаются плохо или их нет – это признак подделки.

Как распознать фальшивые деньги

Как сообщал OBOZREVATEL, фальшивые деньги в Украине могут попасться на каждом шагу. Подделки изымали даже из банкоматов и касс. Современные фальшивомонетчики научились обманывать терминалы и детекторы валют, которые используют в супермаркетах.

Также стало известно, что в 2018 году НБУ изъял из оборота несколько миллионов фальшивых гривен (общая номинальная сумма).

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