"Евробляхеров" начнут штрафовать? У Зеленского решились на радикальные меры

В Кабмине до конца 2019 года разработают новые правила растаможки автомобилей. Ими попытаются решить проблему с "евробляхами".

Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, подводя итоги совещания по решению вопросов с растаможкой автомобилей.

По его словам, админответственность за использование автомобилей на иностранном регистрации с нарушением таможенного режима должна была наступить с 22 августа. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил отсрочить введение штрафов на три месяца. В ближайшее время, по словам Лавренюка, этот законопроект одобрят.

"Принято решение создать рабочую группу, которая за время отсрочки санкций должен разработать новый законопроект, который урегулирует порядок и четкие, прозрачные и понятные правила растаможивания автомобилей, как новых так и бывших в употреблении, которые находятся или будут ввезены на таможенную территорию государства", – написал Лавренюк на Facebook.

Рабочую группу возглавит экс-глава Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

В Украине поменяют законы о растаможке "евроблях"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее будущий народный депутат от партии "Слуга народа" и претендент на должность главы транспортного комитета Владислав Криклий заявил что Зеленский инициировал законопроект, который отсрочит введение штрафов для водителей на "еврономерах" до конца 2019 года.

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