'Это захват!' Россия выдвинула США громкое обвинение и показала фото

Минобороны России обвинило США в том, что они якобы покрывают незаконную добычу нефти в Сирии. В обсуждении их версию беспощадно раскритиковали.

Заявление об этом появилось на странице ведомства в Facebook. Там считают, что сырье бензовозами вывозится в другие страны подконтрольной США компанией "Сэдкаб". А в случае нападений на такие караваны Вашингтон привлекает силы специальных операций и боевую авиацию.

"Как свидетельствуют представленные снимки космической разведки Минобороны России, сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГИЛ в Заевфратье, под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии", – заявили в России.

Там считают, что вырученные деньги идут на финансирование американских спецслужб. В РФ даже сделали рассчеты, какой может быть выручка: "С учетом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет $38, ежемесячная выручка этого "частного бизнеса" американских государственных служб превышает $30 млн".

В доказательство в Минобороны РФ опубликовали спутниковые снимки. Правда, установить, что именно на них изображено, когда они были сделаны и кому принадлежит якобы находящаяся там техника, невозможно.

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"Сенсацию" от России, к слову, уже разгромили в комментариях под сообщением на Facebook.

"Уважаемые, а как вы считаете так интересно: выручка $30 млн. в месяц при стоимости $32 за баррель? А теперь давайте посчитаем вместе. Один бензовоз вмещает максимум 30 кубометров нефти. Это около 188 баррелей. Таким образом один бензовоз может максимум вывести $5875. Чтобы украсть $30 млн, надо сделать 5106 рейсов. Делим на 30 дней месяца и получаем 170 рейсов ежедневно! Это какой же автопарк бензовозов и сопровождающих машин нужно иметь чтобы это осуществить?!", – написал Роман Толб.

Другие обращают внимание, что добыча нефти полукустарным способом в разрушенной стране ничтожно мала, чтобы представлять какой-то интерес.

"Сомневаюсь, что американцам интересны эти, даже не капли, а молекулы нефти, в море их импорта, составляющего 600 млрд ежегодно. Скорее это курды или зеленые качают и продают, чтобы финансировать себя же самих. Понятно, что это всё делается под покровительством США, но это точно не американские нефтевозы – это просто не имеет смысла, на фоне гигантских объемов их потребления нефти", – написал Роман Федорович.

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