"Это не комфорт, бл*ть!" Соколова набросилась на "новые" вагоны "Укрзалізниці"

Украинская журналистка Янина Соколова разгромила новость о том, что в "Укрзалізниці" за наличие в плацкартных вагонах розеток и вакуумных туалетов хотят брать 20-40% доплаты.

Об этом она сказала в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Соколова показала сюжет на одном из телеканалов, где сообщили, что за поездку в обновленном плацкартном вагоне, который УЗ планирует поставить на рейс "Киев - Мариуполь", будут брать специальную доплату.

"Вагон оборудован современными огнеупорными материалами, вместо занавесок – роллеты, есть розетки, кондиционер, система видеонаблюдения и биотуалет. Количество мест не изменилось, так что просторнее вагон не стал. За проезд придется заплатить дороже – процентов на 20-40", – сказал ведущий.

На такое "достижение" Соколова взорвалась гневной речью.

"Доплачивать за этот комфорт? Возможность не сгореть, не задохнуться, писать не по расписанию и возможность зарядить телефон? Это не комфорт, бл*ть! Это нормально! Так в принципе просто должно быть! Как им вообще не стыдно хвастаться, что они в вагоне установили розетку?", – возмущается Соколова.

Она говорит, что железнодорожники должны были тихонько установить розетки и даже присыпать их пылью, будто они там давным-давно есть.

"Мама! Мне 35 лет и я сегодня впервые сам пописал! Давай мне на 40% больше веры в меня! В 2019 году доплачивать за возможность зарядить мобильный телефон! Вы в каком времени живете? Вы "Укзалізниця" или "Скіфська залізниця"?", – обращается к УЗ ведущая.

Также она набросилась на главу правления УЗ Евгения Кравцова, который сказал, что капитальная реконструкция одного вагона обходится в 10 млн гривен.

"10 миллионов гривен, чтобы установить шторы, розетки, кондиционер и туалет? Вы совсем ту-ту? Вы какие материалы будете использовать, чтобы потратить на один вагон полмиллиона долларов? Или вы эти нары обобъете кожей из ж*пы Илона Маска, что добавит и стоимости, и технологичности?", – жестко прошлась по УЗ Соколова.

Вместо того, чтобы вкладывать миллиарды в старые вагоны, говорит ведущая, может лучше вкладывать их в аэропорты?

"У нас большая страна и ехать 17 часов из Киева в Бердянск хоть с розеткой, хоть со шторой, хоть с Клаудией Шиффер, хоть с аудионаркотиками, хоть с роботом-цирюльником-сосателем, хоть с электрическими дембелями – это не нормально! Это антигуманно! Даже больше скажу – это тот самый фашизм, который ежедневно ищет в нашей стране Владимир Соловьев", – подвела итог Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова гневно отреагировала на слова главаря "ДНР" Дениса Пушилина о том, что Донбасс должен войти в состав России как федеративный округ.

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