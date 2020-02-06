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7 февраля • обновлено в 07:46
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/ Рынки и компании

"Это их дело!" Арахамия жестко ответил о реакции МВФ на рынок земли

5.4т
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Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что сотрудничество с МВФ важно для Украины, но делать ради него "какие-то кульбиты" при принятии закона о рынке земли Верховная Рада не будет.

Так Арахамия ответил на вопрос журналиста OBOZREVATEL, будет ли для МВФ достаточно того факта, что Рада зашла в рассмотрение законопроекта, или же в МВФ хотят его скорейшего принятия.

В четверг, 6 февраля, стало известно, что парламент не сможет быстро принять этот документ.

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"Мы живем в Украине? Это вопрос Украины. А если это важно для Международного валютного фонда, это их дело. У нас есть позиция в парламенте. Мы работаем на благо Украины. А МВФ – это отдельная история. Он важен, у нас сотрудничество. Но мы не можем ради МВФ делать какие-то кульбиты с подвывертами", – сказал Арахамия.

Голосование за рынок земли

Голосование за рынок земли

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Темы
кредитование Украины транш МВФ Рынок земли в Украине
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа МВФ
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
А ему и не надо кульбиты делать . Он спокойно нагинается головой к растегнутой ширинке МВФ
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Врaги украинского народа-прocтитуировaнныe подстилки запада, вы будете прокляты украинским народом, как и ваши родители, которые родили выбл*дкoв и воспитали их так, что они продают свою Родину. Будут прокляты ваши дети и внуки на веки-вечные, а вы сами, продажные гaды, будете гореть в aду, мpaзи.
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wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! ----- https://shorturl.ca/poyas
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
wewegwe kostyan, какой жир ? С холопов три шкуры дерут , им не до жира . Сайт верховной рады и законы нэньки - это лучшее средство от ожирения
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