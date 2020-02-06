"Это их дело!" Арахамия жестко ответил о реакции МВФ на рынок земли

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что сотрудничество с МВФ важно для Украины, но делать ради него "какие-то кульбиты" при принятии закона о рынке земли Верховная Рада не будет.

Так Арахамия ответил на вопрос журналиста OBOZREVATEL, будет ли для МВФ достаточно того факта, что Рада зашла в рассмотрение законопроекта, или же в МВФ хотят его скорейшего принятия.

В четверг, 6 февраля, стало известно, что парламент не сможет быстро принять этот документ.

"Мы живем в Украине? Это вопрос Украины. А если это важно для Международного валютного фонда, это их дело. У нас есть позиция в парламенте. Мы работаем на благо Украины. А МВФ – это отдельная история. Он важен, у нас сотрудничество. Но мы не можем ради МВФ делать какие-то кульбиты с подвывертами", – сказал Арахамия.

Голосование за рынок земли

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