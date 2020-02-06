"Это их дело!" Арахамия жестко ответил о реакции МВФ на рынок земли

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что сотрудничество с МВФ важно для Украины, но делать ради него "какие-то кульбиты" при принятии закона о рынке земли Верховная Рада не будет.
Так Арахамия ответил на вопрос журналиста OBOZREVATEL, будет ли для МВФ достаточно того факта, что Рада зашла в рассмотрение законопроекта, или же в МВФ хотят его скорейшего принятия.
В четверг, 6 февраля, стало известно, что парламент не сможет быстро принять этот документ.
"Мы живем в Украине? Это вопрос Украины. А если это важно для Международного валютного фонда, это их дело. У нас есть позиция в парламенте. Мы работаем на благо Украины. А МВФ – это отдельная история. Он важен, у нас сотрудничество. Но мы не можем ради МВФ делать какие-то кульбиты с подвывертами", – сказал Арахамия.
Голосование за рынок земли
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земли.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосования за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что законопроект о рынке земли в Украине готов ко второму чтению. Заключение комитета со всеми правками зарегистрировано на сайте Верховной Рады.
OBOZREVATEL подробно ответил на все вопросы по рынку земли.
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