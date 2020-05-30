Единственная регуляторная база активов при внедрении стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифа) не приведет к существенному росту тарифов на электроэнергию для потребителей и будет способствовать привлечению инвестиций в отрасль.

Такую позицию общественной организации "Умные электросети Украины" высказал ее исполнительный директор Александр Визир.

Он подчеркнул, что Организация, которая представляет интересы 14 игроков рынка из всех регионов Украины – не разделяет позицию НКРЕКП о том, что применение одной ставки существенно повысит тарифы на электроэнергию. Александр Визир сообщил, что при введении RAB-тарифа вырастет тариф только на распределение, однако он составляет лишь 15-20% конечной стоимости электроэнергии. А потому его рост не сможет в разы увеличить стоимость электроэнергии для потребителей.

Вместе с тем, руководитель Организации подчеркнул, что среднесрочный и долгосрочный эффект от RAB – это наоборот снижение тарифа.

"Замена сетей и их топографии приведет к уменьшению технологических потерь в сетях, что приведет к уменьшению стоимости услуги по распределению. Также в среднесрочной перспективе РАБ обеспечит за счет использования более эффективных технологий, уменьшение операционных расходов, будет иметь эффект на уменьшение цены услуги", – сказал Александр Визир.

По мнению союза, подход НКРЕКУ по разделению баз активов на старую и новую не будет стимулировать привлечение инвестиций. Комментируя тезис регулятора об отсутствии экономических стимулов привлечения инвестиций при использовании одной регуляторной базы активов, в союзе "Умные электросети Украины" отметили, что экономический стимул будет аналогичен с введением двух регуляторных баз активов, плюс это дополнительно даст возможность реинвестировать доходы, полученные от "старой базы" в модернизацию сетей или выплаты тела заемного капитала.

"Конечной целью внедрения стимулирующего регулирования является модернизация сетей, а привлечение средств в их модернизацию является механизмом достижения цели. Предложенный регулятором вариант как раз и является экономически несбалансированным и не даст возможность привлекать средства", – считает Александр Визир. Он добавил, что стимулом для привлечения средств для ОСРа также необходимость выполнения показателей по уменьшению потерь и SAIDI, устанавливаемые НКРЕКП.

Общественный союз "Умные электросети Украины" критически восприняла тезис регулятора о том, что сети построены за средства потребителей.

"Значительная часть сетей была построена в советские времена и не за деньги потребителей. Сети, построены после 1991 года, были за счет соответствующих облэнерго (в дальнейшем ОСРив)", – подчеркнул Александр Визир.

Напомним, ранее енергоексперты на заседании круглого стола Европейской бизнес-ассоциации высказались, что переход на стимулирующее тарифообразования не приведет к росту конечного тарифа для населения.

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