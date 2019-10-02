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2 октября • обновлено в 19:45
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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

Доллар в Украине развернулся на 180 градусов: что произошло с валютой и как изменится ситуация

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В Украине вначале октября рекордно вырос курс доллара. В некоторых обменниках уже достигли отметки почти в 26 грн/$, хотя еще вчера валюта продавалась по 24,5 грн/$.

О том, почему резко подорожал доллар и чего ждать в будущем – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что с гривней?

Курс доллара в Украине всего за одни сутки на разных сегментах рынка вырос на 0,5-1,5 грн/$. Такой скачок назвать плавным ростом сложно. Что интересно, справочный курс НБУ до сих пор находится на уровне 24,5 грн/$ (а 1 октября был 24,1 грн/$), в то время как в банках подорожание составило около 50-70 коп./$ (до 25 грн ), а обменники и вовсе взвинтили цены до 25,5-26 грн/$.

Как это обычно и происходит, такая ситуация подталкивает к росту спроса. В ожидании дальнейшего подорожания простые украинцы и куда важнее бизнес, который зарабатывает на импорте, начинает выкупать валюту.

Доллар в Украине развернулся на 180 градусов: что произошло с валютой и как изменится ситуация

Плохо это или хорошо? Тут мнения расходятся. Гривня уже как минимум четыре года подряд начинает дешеветь осенью. Главная причина – увеличивается количество критического импорта. В первую очередь речь идет о газе, который активно сжигают с началом отопительного сезона.

Для предпринимателей важно в первую очередь планировать свои расходы и иметь относительно стабильную валюту. Более того, экспортеры, которые зарабатывают в валюте, из-за дешевого доллара потеряли часть выручки в гривне. Также сократились поступления и в государственный бюджет. Из-за этого возникли серьезные риски, что главный финансовый документ страны не смогут выполнить.

Почему так резко подорожал доллар?

Девальвация гривни осенью – дело обычное. Традиционно она начинается в конце августа. А в этом году ее не было ни в августе, ни в сентябре. Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что "папа" этого скачка экспортеры – они перестали продавать выручку, чтобы дождаться более выгодного для себя курса. А "мама" – иностранцы, которые перестали так активно закупать государственные ценные бумаги Украины.

Доллар в Украине развернулся на 180 градусов: что произошло с валютой и как изменится ситуация

"Сильная гривня уменьшает доходность экспортеров или делает ее нулевой, что заставляет последних придерживать экспорт в ожидании ослабления национальной валюты. В результате предложение валюты резко упало, а спрос остался прежним", – рассказывает Шевчишин.

При этом экономист Международного центра перспективных исследований Егор Кыян называет и другие причины: спекулянты хотят заработать, а новости не внушают особых надежд на валюту. "Действительно, в течение недели гривня обычно укрепляется, под выходные "падает". А тут гривня "резко упала". Я бы сказал, что довольно резко. Думаю, что не только фактор спроса и предложения на рынке сыграл свою роль, но и политическая обстановка ("формула Штанмайера", Трамп-Зеленский, ситуация с МВФ и т. д). Также, считаю, на этом резком подорожании спекулянты хорошо заработали", – отмечает он.

Коллега Кыяна из "Альпари" Максим Пархоменко уверен: причина – пауза в сотрудничестве с МВФ (которую, к слову, опровергли на днях в Кабмине).

Новости
"Спекулянты хорошо заработали": экономист рассказал, почему резко подорожал доллар в Украине

" В нашем случае новость с опозданием отыграна рынком. После паузы с МВФ приток иностранных резидентов будет остановлен. Еще на прошлой недели риски по нашей экономике немного выросли, о чем говорит стоимость страховки на дефолт нашей страны (CDS). В дальнейшем важно будет смотреть за динамикой будущих аукционов Минфина, а их тенденция будет определена уровнем сотрудничества с МВФ. Понять условия и возможность работы с нами мы сможем уже к концу следующей недели", – поясняет Пархоменко.

Вернется ли доллар к снижению?

Егор Кыян считает, что пока рано говорить об окончания периода сильной гривни. Мол, вполне вероятно, что ситуация еще может измениться. В то же время аналитик Егор Комов не так оптимистичен. Еще несколько дней назад большинство экспертов было уверено: рекордно дешевый доллар вот-вот поразит рынок. Сейчас же, после поворота на рынке, Комов рассчитывает на плавную девальвацию.

"Думаю, очень плавное снижение будем наблюдать. До 26-26,5 грн/$, с периодическим выходом до 27 грн/$, будем двигаться до конца года. Это не есть ни для кого сюрприз. Такая тенденция повторяется из года в год. Это неплохо и нехорошо. Сезонные девальвации и ревальвации свойственны многим рынкам. А в Украине же пока еще без сильной экономики и крепких финансов сложно переломить эти факторы", – подытожил Комов.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
А где вы откопали этих недалеких ПТУшников???
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Какое горе быть украинцем...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
долар пополз потому что зеленский подписал капитуляцию-итог закономерен! и это только за 1 день
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