Доллар рухнул до психологической отметки: сколько стоит валюта в Украине

В Украине курс доллара 24 июня в банковских учреждениях составил 26,06 грн/$, таким образом, за прошедшие 7 дней стоимость валюты снизилась на 50 коп./$.

Об этом говорится в данных финансовых учреждений. При этом справочный курс доллара НБУ – 26,2 грн/$. Евро продается за 29,7 грн. Его стоимость в Украине привязана к мировым котировкам доллар/евро и цен на американскую валюту в стране.

Fitch Ratings спрогнозировало среднегодовой курс национальной валюты Украины на уровне 28,86 грн/$

Отметим, по прогнозам аналитиков уже к концу июня доллар опустится до 26 грн/$. Причин для такой ситуации несколько, но главная – сезонные факторы. Аграрии зарабатывают высокие экспортные выручки, потом продают их на внутреннем рынке. В результате повышается предложение валюты. А чем больше долларов продают, тем дешевле он стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!