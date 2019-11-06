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6 ноября • обновлено в 16:34
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"Как к скотам относимся": Зеленский резко высказался о проблемах в "Укроборонпроме"

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Задолженность по зарплатам на предприятиях "Укроборонпрома" доходит до четырех лет. А на некоторых заводах людям платят 3500 гривен в месяц.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 ноября, во время совещания, посвященного работе концерна.

"Задолженность страшная, доходит до четырех лет. На авиационном заводе зарплата 3500 гривен. Как человек в таких условиях может не просто уважать себя, работать на государство, вообще называться человеком? Мне сказали, что зимой люди работали при температуре 0 градусов. Мы относимся к людям, как к скотам, а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они не покидали Украину, чтобы у нас работали предприятия", – сказал Зеленский.

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Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус сообщил, что на предприятиях комплекса работают 68 тысяч сотрудников, а средняя зарплата составляет 12 тысяч гривен. Однако она не отражает реальности.

"Разрыв колоссальный: между мегауспешной компанией "Луч" в Киеве (выпускает высокоточное оборудование для ракет), где средняя зарплата 59 тыс. гривен, и самая низкая – на Харьковском авиазаводе", – сказал он.

Абромавичус добавил, что сейчас в "Укроборонпром" входят 137 предприятий. Из них 21 находится на временно оккупированных территориях. Из тех, что находятся на материковой части Украины, 70 прибыльные, 46 – убыточные.

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"Общая просроченная задолженность кредитов поставщикам по зарплате – 10,5 млрд грн. Это сильно тянет концерн вниз. Только на 43 предприятиях по зарплате людям должны 450 млн грн. Вместе с налогами это составляет 1,1 млрд гривен, а вместе со спецпенсиями – 1,5 млрд гривен", – сказал Абромавичус.

Он добавил, что до конца 2019 года на 15 предприятиях "Укроборонпрома" задолженность по зарплате ликвидируют, "максимум шесть месяцев – и задолженности по зарплате не будет нигде", – пообещал он.

"Как к скотам относимся": Зеленский резко высказался о проблемах в "Укроборонпроме"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировали, что средняя зарплата в Украине в 2022 году вырастет до 16 047 гривен.

В Киеве разоблачили бывшего замдиректора завода "Маяк", который пытался продать государственное имущество "Укроборонпрома" за $4,5 млн.

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство по бывшему детективу НАБУ Евгению Завгороднему, которого подозревали в сокрытии хищений в государственном концерне "Укроборонпром".

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Темы
долг по зарплате Зарплаты в Украине
Персоны
Владимир Зеленский Айварас Абромавичус
Место
Украина
Теги
Укроборонпром зарплата долги
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Шелиховский Алексей
Шелиховский Алексей
Если 3500 это отношение как к скотам, то что сказать о отношении к инвалидам и более половины все пенсионеров, которым дают подачки вдвое меньше?
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Что так, на факельных шествиях не участвуют?!)))
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