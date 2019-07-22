Долг Украины перед МВФ: кредиторы приедут в сентябре и напомнят условия

В Украину уже в середине сентября приедут кредиторы Международного валютного фонда. Речь пойдет о подписании новой программы и выполнении уже взятых обязательств.

О том, сколько должна заплатить Украина, какой кредит можем получить и чего ждать в 2019-м – в материале OBOZREVATEL.

Переговоры начнутся в сентябре

Украина может подписать новую программу с МВФ до конца 2019-го на сумму $6-8 млрд грн. Переговоры, начнутся в сентябре, заявлял ранее представитель президента в Кабмине Андрей Герус. Это связано с тем, что только в первый месяц осени новый состав Верховной Рады приступит к работе. Далее они должны будут сформировать правительство и утвердить его.

Без кредита МВФ, уверены аналитики Raiffeisen Bank International, справится с долговой нагрузкой будет крайне сложно. В своем отчете они ожидают выплаты по внешнему долгу в 2020 году на уровне $16,8 млрд, а в 2021-м – $18,5 млрд.

Встреча главы НБУ с МВФ

"Даже с учетом полного ролловера межфирменных кредитов (долг, на который продливается срок погашения) и рефинансирования 50% корпоративных кредитов, Украине придется выплатить $12,5 млрд в 2020 году и $15 млрд долларов в 2021 году", – сказано в документе.

Новые долги от МВФ не позволят погасить старые, однако создадут возможность привлекать средства с внешних рынков, размещая государственные ценные бумаги, а также получить финансирование от других кредитных организаций и государств. Все они воспринимают МВФ в качестве лакмусовой бумаге. Если государство продолжает программу сотрудничества, значит, выполняет свои обязательства и является надежным партнером.

При этом международные аналитики вполне позитивно оценивают перспективы Украины. Мол, если будут проводиться реформы, то в течение следующих двух лет и кредитный рейтинг страны, и ситуация в экономике будут улучшаться.

В МВФ не забывают об обещаниях

Еще в конце прошлого года МВФ дал согласие выделить Украине $3,9 млрд. Небольшая программа была рассчитана на поддержку накануне грядущих выборов. Несмотря на все заявления, как со стороны Украины, так и со стороны Фонда, крупные программы подписывают в том случае, когда есть стабильные власти, которые берут на себя обязательство выполнять условия.

МВФ – финансовая скорая помощь. Они не только помогает латать дыры, но и взамен требуют улучшать экономическую ситуацию для того, чтобы в будущем можно было отказаться от вливаний. И хотя со стороны различных политиков можно услышать много критики по поводу предложений Фонда, все они прагматичны и направлены на финансовую стабилизацию, уменьшению расходной части бюджета и т.д. Под давлением Фонда власти не только решились на повышение тарифов, но и создали антикоррупционную инфраструктуру, начали проводить экономические реформы.

Давид Липтон, МВФ

Новому правительству и Раде для того, чтобы получить следующий кредит, придется выполнить "старые" условия, которые продлят уже в новом меморандуме. Правда, учитывая низкие цены на газ на мировых рынках, традиционный камень преткновения – повышения тарифов на голубое топливо, в ближайшее время можно избежать.

Однако, есть и другие условия. К примеру, Верховная Рада должна принять закон о проверке получателей социальной помощи. Соответствующие законопроекты уже разработаны. Так, Министерство финансов презентовал проект закона "О верификации" с трехэтапной проверкой, а Министерство социальной политики предложило в законе прописать визиты "ревизоров" в дома льготников.

В меморандуме также упомянули и разработку законопроекта "О рынке земли". О том, что в Украине необходимо разрешить продажу земли сельскохозяйственного назначения, также говорят и во Всемирном банке. На данный момент мнение экспертов расходится: одни говорят, что рынок должны открыть сразу, другие же считают, что в текущих условиях нужно, например, запретить продажу земли иностранцам. К слову, несколько недель назад Европейский суд по правам человека принял решение о том, что мораторий на продажу земли в Украине нарушает имущественные права граждан.

Два сценария:

Кредит до конца 2019-го. К такому варианту склоняются и в НБУ, и среди международных аналитиков. К примеру, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб считает, что деньги можно будет получить к концу года. “В этом году в четвертом квартале мы ожидаем, что, скорее всего, это будет новая программа, в этом году она начнется, и Украина получит 2 млрд долларов в этом году”, – отметил он.

Кредит в 2020-м. Золото-валютных резервов НБУ будет достаточно для того, чтобы справится без порции долга в текущем году. Правда, это может создать определенные риски валютной дистабилизации. Любые плохие новости со стороны кредита создают волнения на валютном рынке и негативно влияют на курс валют.

Шансы для Зеленского

С большой долей вероятности пропрезидентская партия "Слуга народа" сможет единолично сформировать парламентское большинство, назначив своих представителей на все важные должности. Концентрация и исполнительной, и законодательной и президентской власти в одних руках – с одной стороны негативный фактор, которые разрушит баланс сил. С другой же – это дает инструментарий для реализации любых решений.

Президентская команда при желании будет иметь поддержку разных ветвей власти. Аналитики считают, что это может "позволить обеспечить проведение обещанных реформ". Как же будет на самом деле – вопрос остается открытым. К примеру, как уже писал OBOZREVATEL, в регионах команду президента представляют в том числе экс-таможенники, которые ранее попадали в связанные с контрабандой скандалы.

К слову, до этого все правительства в Украине были сформированы коалицией из представителей разных партий. Им приходилось между собой делить портфели и договариваться, кто какое место получит. Сейчас же решать, кто станет премьером, кто возглавит министерства, кто будет генпрокурором, главой СБУ и так далее будет президент Зеленский вместе со своими представителями.

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