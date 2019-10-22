Для ФЛП в Украине введут новые правила: что изменится с запуском электронных чеков

В Украине с 19 апреля 2020 года изменятся правила для бизнеса. В частности, вступят в силу новшества, связанные с использованием электронных кассовых аппаратов физлицами-предпринимателями.

Об этом идет речь в законе №128-IX от 20.09.2019, который вносит изменения в правила применения регистраторов рассчетных операций (РРО), сообщает "Интерактивная бухгалтерия".

Теперь продавцы будут обязаны:

1. Создавать контрольные ленты в бумажной и/или электронной форме и хранить их:

на РРО (за исключением автоматов по продаже товаров (услуг) – в течение трех лет (эта норма действует и сейчас, - Ред.);

на программных РРО в случае расчетных операций в режиме офлайн – до момента передачи расчетных документов, электронных фискальных отчетов, электронных фискальных отчетных чеков к фискальному сервера контролирующего органа (эта норма описывает, как быть продавцам, если у них пропал интернет).

2. Проводить расчетные операции через РРО и/или через программные РРО с использованием режима предварительного программирования наименования товаров (услуг) (с указанием кода товарной подкатегории УКТ ВЭД для подакцизных товаров), цен товаров (услуг) и учета их количества.

3. Вести учет товарных запасов, и продавать только те товары (услуги), которые отражены в таком учете.

В то же время субъект хозяйствования обязан будет предоставить контролирующим органам при проверке документы (в бумажной или электронной форме), подтверждающие учет и происхождения товаров, которые в момент проверки находятся в месте продажи (хозяйственном объекте). Однако такие требования не будут касаться ФЛП на едином налоге, которые не являются плательщиками НДС. (Кроме осуществляющих деятельность по реализации технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней).

"Кроме того субъекты хозяйствования, которые используют программные РРО, должны будут подавать в контролирующие органы по проводным или беспроводным каналам связи электронные фискальные отчеты и электронные фискальные отчетные чеки", – сказано в анализе закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинским предпринимателям не придется тратить деньги на кассовые аппараты, предусмотренные новым законом, поскольку им предоставят государственную программу на безоплатной основе.

Ранее нардеп от фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Роксолана Пидласа заверила, что ФЛП не пострадают от нововведений о кассовых аппаратах.

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