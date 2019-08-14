Финансирование партий из бюджета: у Зеленского впервые прокомментировали

В партии "Слуга народа" не видят ничего в плохого в финансировании политический партий из бюджета. Вопрос лишь в том, чтобы деньги тратились правильно.

Об этом сказал глава политсилы Дмитрий Разумков во время брифинга в Верховной Раде. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы видели, что к концу года они шли на рекламу, а не на развитие партийной структуры, на обучение своих однопартийцев, на привлечение людей к тем или иным политическим структурам. И были даже позиции, которые озвучивали антикоррупционные организации, что фактически деньги были направлены на связанные с теми или иными политическими партиями структуры.... Поэтому это как и любой другой механизм, он может быть как полезен для демократии в государстве, так и отрицательным. Здесь будет зависеть от того, кто как этим молотком будет управлять", – высказался Разумков.

По мнению Разумкова, финансирование партий дает возможность развивать политическую культуру в стране, а потому "Слуга народа" не будет отказываться от бюджетных денег.

"Это предусмотрено законом, поэтому мы будем стараться соответствовать тем нормам закона, которые действуют на территории нашего государства", – сказал Разумков.

На вопрос, может ли Верховная Рада отменить закон о госфинансировании партий, как того потребовали в набравшей необходимое количество подписей петиции, Разумков ответил: "Давайте дождемся работы Верховной Рады".

В "Слуге народа" поддержали финансирование партий из бюджета

Как сообщал OBOZREVATEL, петиция об отмене финансировани политических партий в Украине набрала более 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президет Украины.

Петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий в Украине была зарегистрирована на сайте президента 23 июля.

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