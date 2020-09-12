Дело "Роттердам+" напоминало политический заказ, – Кучеренко

Попытки Национального антикоррупционного бюро представить незаконной формулу определения цены угля "Роттердам+", игнорируя при этом аналогичную формулу по природному газу "Дюссельдорф+", похожие на выполнение детективами политического заказа.

Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

"Основная причина не в том, что эксперты не такие, или прокуроры не такие. Основная причина в том, что НАБУ применяет избирательный подход - пытается "Роттердам+" признать незаконным, а такое же газовое (но освященное МВФ) "Дюссельдорф+" оправдать. Вот эта непоследовательность делает все потуги детективов похожими на банальное заказло. Одних олигархов против других", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Кучеренко, если НАБУ действительно заинтересовано в профессиональном и беспристрастном расследовании, а не пустом пиаре, бюро следует прекратить избирательный подход и одинаково исследовать все формулы определения цены на энергоресурсы, базирующиеся на импортном паритете.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Ранее сообщалось, что срок предварительного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при определении прогнозной оптовой рыночной цены на электроэнергию в период 2016 – 2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Цену газа для населения с февраля по июль 2020 года устанавливали по аналогичной формуле "Амстердам+". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Меморандум с этой формулой был подписан в том числе президентом Владимиром Зеленским. Формула предполагала включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF. С августа 2020 года цены на газ для населения формируются по такому же принципу, однако с привязкой к бирже NCG (Дюссельдорф, Германия).

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