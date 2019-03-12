Дело хищений в "Ощадбанке": СМИ узнали о неожиданном повороте

Специальная антикоррупционная прокуратура приостановила досудебное расследование по делу хищения в "Ощадбанка".

Как пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники в САП, следствие в производстве по хищению 20 миллионов долларов кредита "Ощадбанка" аграрным холдингом "Креатив" было приостановлено из-за выполнения международных правовых поручений.

"Да, действительно. Приостановлено досудебное следствие в уголовном производстве относительно хищения 20 миллионов долларов кредита "Ощадбанка" аграрным холдингом "Креатив" за выполнение международных правовых поручений", - рассказал источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ и САП задержали сына и брата депутата Березкина по подозрению в причастности к хищению 20 млн долларов кредита "Ощадбанка". 23 октября САП сообщила, что в отношении одного из народных депутатов открыто уголовное производство по факту выведения $20 млн из государственного банка.

25 октября была арестована заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову, подозреваемую в причастности к завладению 20 миллионами долларов. Сумма залога, которую она внесла, составила 7 млн грн.

В октябре 2018 года сына Березкина Максима, который подозревается в причастности к хищению 20 млн долларов кредита "Ощадбанка", оставили под стражей и установили ему залог 5 млн гривен.

В январе стало известно, что "Ощадбанк" выиграл очередной суд по делу компании "Креатив" на сумму $116 млн и 569 млн грн.

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