Что будет с "евробляхами" после Нового года: в Украине озвучили прогноз

После Нового года ситуация для владельцев авто на еврономерах не изменится, так как налоги и другие сборы на растаможку сохранятся на том же уровне.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель закарпатского отделения общественной организации "Доступное авто" Павел Билецкий, призвав общественность включиться в решение проблемы.

"Сейчас прогнозы, скорее пессимистичны. Поскольку глава профильного комитета, где когда-то сидела Нина Южанина, Даниил Гетманцев анонсировал сохранение акциза и всех других налогов и сборов при растаможивании "евроблях" на том же уровне, что и сейчас", – отметил Билецкий.

Еврономера Offshoreview.eu

Он пояснил, что таким образом, владельцам авто на еврономерах при растаможке машины, стоимостью в 1500 долларов, придется заплатить примерно 3000 долларов.

"Хотя, в Верховной Раде есть и другие предложения. Например, "Доступное авто" предложила вообще отменить акциз на такие авто. Есть и вполне проходное предложение разделить все авто на те, что выпущены до 2009 года и после, чтобы для каждой категории предоставить отдельную цену за растаможку. Например, для старших (до 2009) – 500 евро, для более новых – пониженные ставки. Насколько снижены, пока не известно", – добавил он.

Эксперт также отметил, что предложения по решению вопроса авто на еврономерах поступают от людей, которые годами работали на подавление этого сегмента рынка.

"Поэтому в плане разработки и донесения компромиссных вариантов решения этого вопроса – непочатый край работы. Поэтому, общественности, которая в этой теме разбирается, а не просто желает попиариться, стоит включаться и давать адекватные предложения", – резюмировал Билецкий.

Ранее он также рассказал, сколько денег придется заплатить владельцам "евроблях" за передачу автомобиля на иностранной регистрации другим лицам и просроченный транзит.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 19 сентября подписал законопроект президента Владимира Зеленского об отсрочке введения штрафов для водителей авто на еврономерах.

В Кабмине до конца 2019 года намерены упростить порядок растаможки автомобилей на иностранной регистрации с учетом предложений "евробляхеров".

В Украине с начала действия штрафов для автомобилей на европейской регистрации ("евробляхеров") составлены сотни протоколов.

2 октября Кабмин объявил, что владельцев авто на иностранной регистрации не будут штрафовать, пока законодатели не примут новый закон о растаможке.

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