Бюджет Украины провалили: таможня побила антирекорд, а пострадают все

В Украине план поступлений в бюджет с января по декабрь провалили. Казна недополучила около 105 млрд грн. Кабинет министров из-за краха поступлений от таможни и невыполненных планов налоговой перевел распределение средств в ручной режим. Обрезать могут десятки программ, в том числе на развитие инфраструктуры (строительство, ремонт школ и т.д).

О том, почему не удалось выполнить бюджет страны и кто от этого пострадает – читайте в серии материалов OBOZREVATEL.

Ситуацию исправить уже невозможно

Бюджет Украины, согласно данным Казначейства, с начала года недополучил 105 млрд грн. Это абсолютный антирекорд за последние несколько лет. Только таможня, согласно данным статистики, не выполнила план на 46,6 млрд грн, а налоговая – на 37,9 млрд грн.

К примеру, в январе-декабре прошлого года таможня собрала 327,5 млрд грн, в этом году за тот же период планировала получить 352 млрд грн, но получила всего 305,8 млрд! Причин для такой тенденции несколько. В пресс-службе Министерства финансов заявляют: все из-за высокого курса гривни, относительно низких объемов импорта и сокращения производства сигарет.

При этом, помимо экономических факторов, на ситуацию с поступления с таможни также влияет и контрабанда, уверен управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. "Массовая контрабанда, как шла, так и идет", – уверен он.

В ноябре таможня впервые за 13 месяцев выполнила план поступлений, но только благодаря уменьшению плана на 10 млрд грн: собрали 26,5 млрд грн при изначально запланированных 36 млрд грн. Но в результате принятых изменений в бюджет план уменьшили до 26,2 млрд грн.

Ситуацию исправить уже невозможно и динамика ухудшается, пишет на своей странице у Facebook экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

Пострадать могут все

Премьер-министр Алексей Гончарук из-за критической ситуации решил урезать расходы. Он поручил министру финансов Оксане Маркаровой не пропускать ряд расходов до конца года.

Речь идет о так называемых незащищенных статья – на развитие, ремонт и строительство. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение правительства. То есть из-за того, что таможня не выполнила план, в разных регионах страны могут заморозить строительство, ремонт, различные культурные, образовательные программы.

Подробнее о том, какие расходы урежут из-за провала бюджета страны на 2019 год, читайте вскоре на OBOZREVATEL.

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