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14 ноября • обновлено в 00:23
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Бюджет Украины на 2020-й: чего ждать от главного финансового документа страны

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Верховная Рада 14 ноября рассмотрит во втором чтении бюджет Украины на 2020 год. Впервые за много лет решение может единолично принять одна фракция - "Слуга народа". Сформированный ими Кабмин и разработал документ.

О главных новшествах документа читайте в материале OBOZREVATEL.

На что потратят наши налоги

Треть всех доходов бюджета, по 10 тысяч гривен с каждого украинца или более 420 млрд грн - столько придется отдать на погашение и обслуживание долга. Это главная статья расходов. Бюджет страны подготовило Министерство финансов. А учитывая, что именно они отвечают за долговую политику, деньги на долги фактически забрали у других министерств и ведомств.

Бюджет на субсидии сократили до 47 млрд (а в 2019-м - 55 млрд грн). Этих денег, уверены в Кабмине, хватит. Мол, все, кто нуждается, средства получат. Хотя еще совсем недавно нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус наооборот обещал - количество субсидиантов увеличат. В результате же, с учетом роста тарифов на коммуналки, все больше семей будут платить по счетам самостоятельно.

Бюджет Украины на 2020 год

Бюджет Украины на 2020 год

Проблемная статья – пенсии. Кабмин Гройсмана разработал реформу, которая предусматривала ежегодный пересчет пенсий. В этом году его провели впервые (к слову, некоторые пенсии выросли более чем на 1000 грн), а вот в следующем году вопрос пересчета все еще в подвешенном состоянии. На Пенсионный фонд выделили 173 млрд грн (в 2019-м – 167,5 млрд грн).

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На дороги будет заложено 73,7 млрд грн, что на 37% больше чем в прошлом году. "Это не значит, что только эти деньги потратим на дороги. Есть много идей, как увеличить эту сумму (международные партнеры и т.д.), но в бюджете 73,3 млрд – рекорд, и он очень показателен. Конечно, нам нужно реконструировать аэропорты (в первую очередь речь идет о полосах). Как я уже говорил, нужно бороться за каждую жизнь, но мы хотим серьезно инвестировать в дороги, чтобы снизить смертность на дорогах", – прокомментировал премьер Алексей Гончарук.

На оборону потратят 5,45% ВВП (245,8 млрд грн). Из них Минобороны получит 116,1 млрд грн (было 102 млрд), 9 млрд госгарантий на закупку (было 3 млрд), специальная служба транспорта – 1,4 млрд грн (было 0,8 млрд). Министерству внутренних дел дадут 93 млрд грн.

Бюджет Украины

Бюджет Украины

А вот от легализации игорного бизнеса Кабмин планирует получить всего лишь 3 млрд грн. Эта сумма в разы ниже, чем ранее озвучивалось. Так, для примера, финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает: украинская экономика теряет около $1 млрд ежегодно за счет запрета игорного бизнеса. Так, до 2009-го в стране работало более 10 тыс. заведений, а сфера предоставляла около 200 тыс. рабочих мест.

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Приватизация принесет всего 12 млрд грн. Хотя, как показывала практика, и этот план могут сорвать. При этом сам бюджет можно назвать скорее бюджетом должника, а не молодого реформатора.

Еще несколько цифр:

  • Доходы - 1,093 трлн грн;

  • Расходы - 1,195 трлн грн;

  • На образование потратят 145,1 млрд грн;

  • Здравоохранение - 113,3 млрд грн;

  • На культуру и информацию - 9,2 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года в Украине не выполнили план поступлений в бюджет на 7,8 млрд грн, при этом таможня отстает уже двенадцатый месяц подряд.

В июле 2019 года поступления в бюджет Украины перевыполнили планы, а вот в целом с начала года образовался дефицит в 21,9 млрд грн.

В Украине в сентябре промышленность снизилась на 1,1% в физических объемах по сравнению с показателем прошлого года.

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Тема
Госбюджет-2020
Место
Украина
Теги
бюджет пенсии ВВП
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