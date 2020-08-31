Бывшего владельца Дельта Банка заподозрили в неуплате налогов на 33 млн грн.

Бывшему владельцу Дельта Банка Николаю Лагуну правоохранители сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 33 млн грн.

Об этом говорится в сообщении прессслужбы на сайте Генпрокуратуры Украины в понедельник, 31 августа. В ГПУ не назвали фамилии подозреваемого, однако известно, что совладельцами ликвидированного банка были Николай Лагун и американская компания Cargill.

По данным следствия, в феврале 2015 бывший владелец Дельта Банка получил на свой счет более 153 млн грн. Это была оплата от юридического лица-нерезидента, которое приобрело именные акции банка.

"Получив доход, он обязан был в период с января по май 2016 года уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор с этой суммы. Однако уклонился от уплаты, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах – более 33 млн грн", – говорится в сообщении ГПУ.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" 2 октября 2015 года.

В феврале 2017 года ГПУ вручила руководству Дельта Банка подозрение в хищении 1,7 миллиардов.

По оценкам Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ориентировочная сумма потерь кредиторов в результате доведения до банкротства Дельта Банка по предварительным оценкам составит не менее 24,5 млрд гривен.

В феврале 2018 года Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск одного из руководителей АО "Дельта Банк", подозреваемого в растрате средств банка на сумму более 1,118 млрд гривен.

2 декабря Национальный банк Украины через суд добился погашения задолженности по кредиту рефинансирования "Дельта Банка" в размере 924,22 млн грн.

10 декабря 2019 Северный апелляционный суд Киева арестовал активы владельца Дельта Банка Николая Лагуна на 691 млн гривен.

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