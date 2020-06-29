'Была ли схема? Были ли убытки?', – САП не с чем идти в суд по 'Роттердам +'

Без выводов экспертов и специалистов в экономической плоскости следствие по делу "Роттердам +" не может двигаться дальше. Об этом в эфире Youtube-канала "Исландия" заявил председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Без заключения эксперта, без выводов уполномоченных специалистов, специалистов по тому, как работает эта схема, или это была схема, или это была формула, и убытки, является ключевым для объявления о завершении досудебного расследования, мы не можем двигаться дальше", – признал Холодницкий.

По его словам, следствие продолжается: "Назначены экспертизы, от завершения которых зависит дальнейшая судьба производства".

Он также признался, что новых фигурантов в деле не будет. "Скажу честно, то, что я вижу по делам, по моему убеждению, круг подозреваемых в этом деле полный. Мы судим только из тех материалов дела, которые есть", - сказал Холодницкий.

Напомним, ранее возник скандал с экспертизами САП по делу "Роттердам +". По словам адвоката Ирины Одинец одна из экспертиз, которую выполнял Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для САП, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков, но САП решило скрыть ее результаты. Следствие как минимум пять раз меняло вопросы экспертам, пытаясь получить от них выводы о необоснованности формулы и о нанесенных ее применением убытки. В то же время, по словам адвоката Натальи Дригваль единственная экспертиза приобщена САП к делу была сделана самими детективами НАБУ исходя из собственного, ошибочного предположения необоснованности формулы Роттердам + и положены в основание заключения эксперта, который арифметически перечислил представлены исходные данные.

Напомним, формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмигаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. Амстердам +. Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.